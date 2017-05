Las 60 mejores fotos que nos dejó el regreso de Showmatch

El reloj marcó las 22.30 y llegaba el momento –puntual– de dar unicio a la nueva temporada de Showmatch. La pantalla era la misma de los últimos años: El trece, su casa desde 2006.

Como sucede en cada arranque de temporada, el programa se inició con un “doblaje” que giró en torno a Donald Trump y la película La La Land. Inmediatamente después llegó la esperada apertura, la cual contó con la participación de más de mil personas y se desarrolló en siete locaciones exteriores.

Apertura. Comenzó con un mapping sobre el cuerpo de dos bailarines en tiempo real y siguió con otros veinte bailarines inaugurando el nuevo estudio de ShowMatch con una impactante coreografía. Luego, Ulises Bueno se presentó en un patio interno de La Corte para hacer un cover del tema de Guns´N Roses “Sweet child of mine”. En otro estudio de La Corte tuvo lugar un cuadro de interacción con esferas lumínicas, que dio paso a una coreo de pinturas vivientes en el estudio principal.

A continuación, desde el escenario del teatro Broadway, el elenco de Mahatma, con Flavio Mendoza a la cabeza, se lució con una coreografía, y el Pepo cantó el tango “El sueño del pibe” con bailarines y orquesta. En la calle Fraga, Oriana Sabatini cantó Love me down easy con una coreo bajo la lluvia. Y en el estudio principal, Cirque du Soleil realizó un cuadro de su espectáculo Séptimo Día.

El show siguió con una impresionante sucesión de cuadros en exteriores: en la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; en la torre de la Villa Olímpica; en la Villa Olímpica, con la compañía “Bien argentino” y los acróbatas de la Fiesta Nacional del Sol de San Juan; en el Monumento Floralis Genérica, con Valeria Lynch cantando “Maybe this time” junto a quince parejas de ballroom; en el Puente de la Mujer, con la presentación de Tripa y Flor Otero, un desfile de Marcelo Péndola y un show de agua de Fly Board, y en la calle Dorrego, con un flashmob de los artistas del Carnaval de Corrientes, quienes continuaron su show en el estudio principal, hasta la esperada entrada de Marcelo.

LA FICCIÓN CON LOS FAMOSOS. Luego del esperado “Buenas noches, América”, Marcelo Tinelli presentó la ficción que protagonizó junto a diversas figuras del espectáculo, el deporte y la política, donde se tomó con humor sus problemas de salud y la mudanza de estudio de ShowMatch. El rodaje se realizó en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires durante diez jornadas de grabación y contó con la participación de Mirtha Legrand, Mariana Fabbiani, Lali Espósito, Adrián Suar, Pablo Codevilla, Luciano Castro, Soledad Silveyra, Isabel Macedo, Valeria Bertuccelli, Griselda Siciliani, Florencia Peña, Guillermina Valdez, Pedro Alfonso y Florencia Vigna; Pico Mónaco, Leonardo Ponzio, Juan Manuel Urtubey, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. La dirección estuvo a cargo de Ignacio Lecouna, el guión fue escrito por Pablo Senmartín y la producción, de Ideas del Sur, estuvo encabezada por Pablo Prada y Federico Hoppe.

Cristina Kirchner, invitada. Para el arranque de temporada, Marcelo recibió la presencia de Cristina Fernández de Kirchner (Martín Bossi), quien dio un discurso para todo el país y pidió por “una patria más federal y menos Fede Bal”.

Finalmente, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi bajó el telón del primer ShowMatch del 2017 cantando su hit mundial, “Despacito”, y “No me doy por vencido”.

Mirá la galería de fotos

CRÉDITO DE FOTOS: IDEAS DEL SUR – JORGE LUENGO