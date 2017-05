Magui Bravi y un mensaje para… ¿Adrián Suar?

Magui Bravi y Adrián Suar negaron rotundamente, y en varias ocasiones, estar en pareja. Sin embargo, un tuit de la bailarina despertó todas las alertas.

Todo sucedió cuando Adrián Suar ingresó al piso del nuevo estudio de ShowMatch para darle la ya clásica bienvenida a Marcelo Tinelli, quien arrancó este lunes con una nueva temporada del ciclo.

Fue en ese momento que Magui, señalada como la nueva pareja del gerente de programación de El Trece, lanzó un tuit que despertó nuevamente los rumores de romance.

“Lo llamé y me daba siempre ocupado. Está separado. ¿No podemos conseguirle una chica para que el amor llegue a la vida?“, le preguntó Tinelli. “¿Así vamos a arrancar el programa?”, respondió Suar.

Cuando el conductor insistió en conseguirle una pareja sentimental, el gerente tiró: “Yo tengo mucho amor, de mis hijos, amigos, muchísima gente que me quiere. Me quieren buscar novia pero no necesito nada”.

Un corazón en el momento indicado fue el disparador para que los seguidores de Magui comenzaran a preguntarse si estaba dedicado a Suar.

♥️ — Magui Bravi ▲ (@magdalenabravi) 30 de mayo de 2017

Si bien la también actriz no aclaró su posteo en Twitter, la idea quedó flotando. Porque las casualidades… ¿existen?