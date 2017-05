Comparó a su novia con Sol Pérez y la durísima respuesta fue viral

Por su escultural belleza y sus posteos en Instagram, Sol Pérez es la chica del momento. Por algo, Marcelo Tinelli la convoca para bailar en Showmatch. Pero esa figura no es gratuita sino que le dedica tiempo en tratamientos de belleza y gimnasio. Por eso, algunos piensan que cualquier mujer puede dedicarse enteramente a su figura.



Esto es lo que le pasó a un joven cuyo comentario en las redes fue lo que se dice "un tiro por la culata".

En una de las fotos que Sol publicó en su Instagram, el muchacho comentó no sin pensarlo demasiado previamente y, para colmo, arrobando a su novia: “Por qué no sos como ella, mi amor”.



La respuesta de la novia no se hizo esperar y expresó lo que muchas personas que leyeron el mensaje de él seguramente pensaron:

“Porque si fuese como ella no estaría con vos, gil”.













Durísimo, pero justo.



El intercambio de mensajes se volvió viral. Joe Fernández lo compartió en su Instagram y recibió más de 19 mil “me gusta” y distintas páginas y cuentas de Twitter lo replicaron.