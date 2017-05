Gutiérrez zafó y su partido será reprogramado

Gutiérrez - Defensores de Belgrano, correspondiente al partido de ida de la cuarta etapa del Federal A, que se suspendió el pasado jueves, se disputaría a puertas cerradas. Ésto será confirmado este martes por el Consejo Federal.

El encuentro había sido suspendido por el árbitro Mario Ejarque previo al comienzo, cuando la hinchada del Perro habría arrojado al campo de juego una bomba de estruendo y algunos proyectiles, los cuales impactaron en el arquero de Defensores, Juan Dobbeletta, y en el defensor Leonardo Mignaco, quien fue retirado en ambulancia y hospitalizado.

Sin embargo, esta situación no habría sido comprobada en el Consejo Federal. Mucho tuvo que ver la defensa presentada por el presidente Carlos Quiroga. El principal elemento de defensa fueron los videos, donde no se observa ni escucha ningún tipo de explosión. También las pericias de la policía científica, las cuales arrojan que no se encontró ningún resto de un artefacto explosivo. No obstante, el informe médico dice que el hombre de Defensores presentaba signos vitales normales, y la negativa del mismo Mignaco y la dirigencia del elenco de Villa Ramallo para que el jugador se realizara una audiometría.

La confirmación de la noticia la dio este lunes por la tarde el dirigente del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, Di Giacomi, en declaraciones al programa radial salteño Rock & Gol: "Ese partido se inicia, con multa para el equipo local. Será a puertas cerradas, ni el loro entrará".

Si bien todo quedará oficializado este martes, surgieron inmediatamente los posibles días en que se disptarían los encuentros de ida y vuelta. El primero sería este viernes o sábado y, el segundo, el miércoles de la próxima semana.