Brasil le pidió a Gils Carbó no difundir información sobre Odebrecht

El fiscal federal Franco Picardi amplió hoy la investigación por supuesto pago de sobornos en el soterramiento del tren Sarmiento, al pedir 17 medidas de prueba relativas a ex funcionarios del Ministerio de Planificación de la Nación, directivos locales de Odebrecht y de la empresa Iecsa, en tanto la Procuración General de Brasil pidió confidencialidad a su par argentina sobre la información que le remitirá sobre el caso.

La Procuración General de Brasil reclamó hoy a su par argentina que se mantenga la confidencialidad de la información que se envíe al país desde el 1 de junio próximo en relación al pago multimillonario de sobornos por parte de la empresa constructora Odebrecht.

En un oficio enviado a la procuradora Alejandra Gils Carbó, la Procuración pidió que se mantenga "el sigilo" en relación "a todas esas pruebas" referidas a actos ocurridos fuera de Brasil.

La Justicia brasileña advirtió así que la información que sea posible compartir desde el 1 de junio, cuando cese el convenio de confidencialidad firmado en ese país con los ex directivos de la constructora que hablaron bajo "delación premiada", no deberán ser "divulgados de manera pública" para evitar "eventuales perjuicios a la investigación que ocurre actualmente sobre el tema".

En la nota se recordó que hay una "solicitud formal y expresa" al Tribunal Federal de Brasil para mantener el secreto de la información que se envíe para colaborar con otros países.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña sostuvo al hablar en la Casa Rosada durante el acto donde se anunció la renuncia de Susana Malcorra a la Cancillería, que “nuestra postura como Gobierno es claramente que la Procuradora (Gils Carbó) ha tenido una actitud muy pasiva en este tema".

"Y, de mínima, la podemos atribuir, esperamos equivocarnos, a sus vinculaciones políticas con el kirchnerismo", añadió.

"Pero creemos que es muy importante, dada la sensibilidad de la información, y por las prioridades de saber quién cobró las coimas según la declaración de la empresa Odebrecht, de la transparencia y la apertura de esa información", señaló.

Al margen de esta investigación, el Gobierno tiene pendiente una entrevista con los representantes de Odebrecht en Argentina, que presentaron una propuesta para preservar las obras en curso del escándalo judicial. Esa propuesta, según trascendió, sería rechazada por el Ejecutivo.

En tanto, en un dictamen presentado al juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, el fiscal Picardi advirtió que entre 2005 y 2014, período investigado, hubo un "habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales" para el pago y cobro de sobornos con la obra pública.

El fiscal pidió al magistrado que ordene entrecruzamientos de llamados entre el detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su ex asesor Manuel Vázquez, y autoridades y directivos de "Constructora Norberto Odebrecht SA, incluido Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa SA y Comsa SA, con sede o filial en el país".

El ejecutivo de Odebrecht Da Silva intercambió correos electrónicos con un directivo de la empresa en Argentina, Couri Ribeiro, alusivos a una transferencia millonaria vinculada a la Argentina de la que también se escribía con Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime y actualmente bajo arresto domiciliario en otra causa por corrupción.

Picardi solicitó también que se realice un estudio técnico del expediente de la licitación del soterramiento en las que participaron esas empresas de manera directa o indirecta por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)

Además, se incluyó en la investigación al lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez, ex pareja de Susana Giménez, y requirió que se establezca si hubo visitas suyas al Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido en el período investigado.

Picardi pidió que se informe "si Jorge Rodríguez, Javier Sánchez Caballero, así como los representantes y sujetos vinculados con las empresas integrantes del consorcio ganador (Iecsa, Odebrecht, Comsa Empresa Constructora, Ghella SPA)" están informados en el registro de ingresos de alguna área de Planificación entre 2005 y 2014.

También, si hubo audiencias concedidas a los ganadores de esa licitación para el soterramiento del Sarmiento con funcionarios de Planificación y otras áreas, como Ministerio del Interior y Economía.

A la Jefatura de Gabinete de la Nación se le pidió un detalle de pagos hechos en esos años para la obra de soterramiento.

A la Dirección Nacional de Migraciones se le requirió un informe de salidas y entradas del país de Jaime, Vázquez, José López, Jorge Rodríguez, Javier Sánchez Caballero, Fernando Migliaccio Da Silva y los demás directivos y autoridades de la empresas investigadas, entre ellas Iecsa, en ese momento perteneciente al primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.

Se requirió informes patrimoniales amplios sobre Jaime y Vázquez y sus familiares directos y que se pida a Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal un "análisis del entramado societario de las empresas que compitieron en la licitación" del soterramiento.

Picardi pidió a la AFIP listados de directivos y empleados en relación de dependencia del consorcio ganador y sus salarios.

En ese sentido, incorporó en la investigación al detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, sorprendido cuando intentaba esconder unos 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez en junio del año pasado.

En el extenso dictamen, se reclamaron además, informes de cuentas bancarias, transferencias y sus montos, giros o transferencias del exterior.

En particular, el fiscal apuntó a operaciones que hubieran estado ordenadas o tuvieran como beneficiarios a las firmas "Klienfeld Service LTDA, Constructora Internacional del SUR SA, Innovation Engineering and Research y Pribont Corporation", a través de las cuales se sospecha pudieron blanquearse sobornos.

A su vez, la diputada nacional de la Coalición Cívica-Cambiemos, Elisa Carrió, pidió hoy a la Justicia que se comience a investigar si el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y uno de sus colaboradores más cercanos, Roberto Baratta, recibieron coimas por parte del Grupo Odebrecht para que esta empresa obtuviera ventajas en la asignación de obra pública.

En una presentación que realizó esta mañana ante la Fiscalía Federal N° 6 a cargo de Federico Delgado, Carrió pidió también que “se tomen las medidas necesarias para garantizar que la información se remita a los jueces y fiscales a cargo de las causas en trámite y no queden sólo en manos de las autoridades de la Procuración General de la Nación”, a cargo de Gils Carbó.