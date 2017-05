En Mendoza crece lentamente el número de donantes de órganos

Se estima que un donante puede salvar la vida de hasta diez personas, cifra más que significativa. En Mendoza se está tomando conciencia sobre la importancia de donar. Por ello, hoy, en el Día Nacional del Donante de Órganos, muchas son las actividades que se realizarán, sobre todo, para reflexionar. Una de ellas será a las 12 en el hall del Hospital Central.

Según refirió a El Sol Gabriela Hidalgo, titular del Instituto Nacional Coordinador de Ablación e Implante de Mendoza (Incaimen), la lista de espera crece más rápido de lo que uno cree. “Hoy, a nivel nacional hay 11 mil personas en lista de espera, de ellas, 500 son de Mendoza”, aseguró Hidalgo.

Sergio y su segunda oportunidad de vida.

Este día no sólo es un día de concientización sino también de festejo, de celebración. Muchas son las personas que recibieron un órgano y hoy no sólo están agradecidas por la nueva oportunidad sino que quieren gritar su experiencia a los cuatro vientos.

Uno de los afortunados es Sergio Francés, un obrero de la construcción que hace diez años tuvo su segunda oportunidad, al ser trasplantado de riñón. “Estuve ocho años haciéndome diálisis y fue una etapa muy dura de mi vida porque mis hijos eran muy chicos, la menor tenía 6 años y el mayor 15, por lo que tuve que sacar fuerza de donde no la tenía para mostrarme fuerte ante ellos”, dijo Sergio.

Sergio junto a su esposa y sus hijos

Tres veces a la semana se sometía a la máquina y sin fuerzas salía de la sala para afrontar el día a día. Nunca imaginó que la vida le daría una segunda oportunidad y hoy brinda testimonio de ello.

“Hace diez años que vivo de un modo diferente, veo pasar la gente desde una vidriera y veo que uno no se da cuenta de la importancia de la vida hasta que roza el límite. Hoy disfruto, no corro. Las pequeñas cosas son las que me hacen feliz”, aseguró.

Respecto de la concientización de la importancia de donar órganos, Francés dijo que Mendoza siempre ha sido muy consciente, es una provincia solidaria pero no hay nada mejor que informarse y no cuando a uno le toca sino antes. “Donar órganos salva vida, esa frase lo expresa todo. Dios no quiere los órganos de las personas sino su espíritu. Entendiendo eso, uno comprende la importancia de donar”, refirió.

Hoy, Sergio tiene una vida normal, sigue trabajando y también disfruta de su nieto, de su familia. “Viajo y hago una vida como cualquier otra persona. La diferencia es que tengo un órgano prestado. Siempre estaré agradecido a mi donante y a su familia por entender que con su generosidad permitieron que hoy alguien esté dando testimonio de vida”, manifestó emocionado.

La importancia de donar: a todos nos puede pasar.

Día tras día, la sociedad toma conciencia de la importancia de donar órganos. De hecho, este año hubo 16 donantes, es decir, 4 más que en el 2016; sin embargo, la cifra de quienes necesitan ser transplantados no se detiene jamás. “

Actualmente hay 220 personas que esperan una donación de córnea y 235 pacientes esperan un órgano. Las cifras son significativas y no tenemos que quedarnos en ellas, sino que debemos informarnos sobre el tema. A cualquiera le puede pasar y hay que estar preparados”, dijo Hidalgo​.

Sergio junto a su nieto, su mayor felicidad

“En Argentina se produce un trasplante cada siete horas, según datos del organismo nacional, mientras que un solo donante puede salvar la vida de hasta diez personas”, culminó.

Por su parte, Domingo Soria, titular de la Fundación de Ayuda al Pre y Post Transplante de Órganos (APPTO) señaló: “La lucha es diaria, tanto de los que esperan su órgano como de los que buscamos generar conciencia. El tiempo no espera, por ello apelamos a que la gente se informe y se dé cuenta de que nadie está exento”.

Soria también aseguró que por su fundación han pasado muchas personas, hay muchos testimonios de quienes lograron recibir sus órganos y de familiares de otros tantos que no llegaron a tiempo.

“Mendoza es la segunda provincia en la que más donaciones se realizan, lo cual es interesante darlo a conocer y también no bajar los brazos en esta lucha sobre la importancia de donar órganos”, expresó Soria.