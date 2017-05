Una aerolíneas que hace felices a sus pasajeros

En lo que va del año, Alaska Airlines fue premiada por SmarterTravel, The Points Guy, y Flyer Talk —tres reconocidas webs sobre aviación— y por U.S. News & World Report como la mejor aerolínea estadounidense de 2017, o bien como la que tiene el mejor programa de recompensas. En algunos casos, se llevó ambos títulos.

Ocupa el primer puesto en puntualidad desde hace siete años, según FlightStats. Y este mes, sacó la nota más alta de satisfacción del cliente de J.D. Power entre las compañías aéreas tradicionales (no económicas) de Norteamérica... por décimo año consecutivo.

Para quienes la frecuentan, el éxito de Alaska no les sorprende. En la costa del Pacífico, al noroeste de Estados Unidos, donde tiene su sede, Alaska Airlines es una especie de heroína local; los habitantes de la zona le son tan fieles como a Russell Wilson, el mariscal de campo estrella que rompe récords en los Seattle Seahawks, y casualmente es el célebre vocero de Alaska (su título oficial es “máximo responsable de fútbol americano de Alaska Airlines”).

Para los demás, Alaska sorprende por su éxito inesperado en el circuito de festivales de cine indie, ese del que nadie oye hablar hasta la temporada de los Oscar. Pero eso cambiará: hace poco, Alaska Air Group Inc. adquirió Virgin America Inc. y está expandiéndose con agresividad por todo Estados Unidos. Ya no es sólo para los pasajeros de la Costa Oeste.