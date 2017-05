Rocío Oliva contra Gianinna: “Diego me ama, si me separo no será por ella”

Rocío Oliva regresó a Buenos Aires tras su sorpresivo viaje a Dubai y, aunque no trascendió si hubo reconciliación con Diego Maradona, tiró una frase que parece ir destinada a su nueva archienemiga: Gianinna Maradona. “Diego me ama, si me separo no será por ella“.

El viaje de la rubia para ver al Diez llegó en el peor momento entre ambos, con rumores de infidelidad, audios agresivos, y hasta una disputa en la Justicia con Dalma y Gianinna por amenazas.

En ese sentido, y tras regresar a la Argentina, Ángel de Brito informó la frase de la futbolista, aunque nadie puede confirmar cuál es el estado actual de la relación entre Oliva y Diego. ¿Habrán sellado la paz por las hijas del astro, o buscarán una nueva oportunidad en el amor?