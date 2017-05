Taxista chileno robó a dos argentinas y atropelló a un joven que quiso ayudarlas

Un taxista que se quedó con las pertenencias de dos turistas argentinas en Santiago de Chile atropelló a un joven colombiano que intentó evitar el robo, cargando su cuerpo encima del vehículo por varios metros y poniendo en riesgo su vida.

El conductor estaba siendo increpado por las mujeres en las afueras del centro comercial Costanera Center, en la comuna de Providencia. Ello alertó a Daniel Márquez, quien con sólo 18 años reaccionó con valentía para defender a las argentinas.

"Le golpeé el vidrio de la parte frontal del auto para que se detuviera. Las argentinas seguían reclamando. Y él echó a andar el auto", relató el joven colombiano, quien reside hace tres años en el país, al portal BioBioChile.

Con el cuerpo sobre el coche, el taxista aceleró la marcha para huir del lugar. "Salté al capó, si no, me hubiera pasado por encima. Fue todo muy rápido y me salvó el instinto de supervivencia", agregó Márquez, quien tras la dolorosa caída debió ir a un centro de salud, donde le detectaron lesiones leves.

Carabineros detuvo al taxista, quien quedó acusado de atropello, hurto y no dar auxilio a las víctimas, aunque fue liberado bajo apercibimiento. Por su parte, las turistas lograron recuperar sus pertenencias.