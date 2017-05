Carrió: "No voy a romper Cambiemos porque yo lo creé"

La diputada nacional Elisa Carrió descartó nuevamente en Mendoza cualquier posibilidad de romper con Cambiemos, la alianza que llevó a Mauricio Macri a la presidencia.

"Cambiemos está muy bien. Hay un intento de decir que si Macri y Carrió rompen el Gobierno pierde. No voy a romper. No porque no sea el momento, no voy a romper porque lo creé y que estoy cómoda acá, estoy bien", dijo la dirigente en respuesta a las repercusiones que generaron sus críticas advertencias al Gobierno sobre algunos temas, como la actividad de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En este sentido la líder de la Coalición Cívica denunció que es "objeto de espionaje permanente" y pidió la "destitución" de la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani.

"Digo lo que pienso. Después de los 60 lo digo en voz alta, nadie se tiene que asustar. Los hombres hablan callados, algunos no hablan, otros roban. Pero las mujeres en general decimos muchas cosas de chiquitas", agregó Carrió en el aeropuerto provincial.

Pide por Gutiérrez

La misión ¿imposible? de Carrió en Mendoza será la de intentar convencer a Alfredo Cornejo para que le otorgue un lugar importante en la lista de candidatos a Gustavo Gutiérrez, referente de la Coalición Cívica en la provincia.

"Voy a tener 80 años y voy a estar acá reclamando por su lugar", manifestó la legisladora, quien se reunirá con Cornejo en Casa de Gobierno y por la tarde encabezará la presentación de la Escuela de Gobierno del Instituto Transformar en Mendoza, en la Universidad del Aconcagua.