6 polémicos momentos en los dibujos que dejaron absortos a los padres

A veces los padres tienen la mente más podrida que nadie y otras veces es justificable.

Cuando sos chico/a disfrutas todo tipo de dibujo y pocas veces pensas en que puede repercutir en tu accionar, de hecho casi nadie evalúa lo que ve cuando es infante. Pero, hay padres que están muy atentos a lo que ven sus hijos y por eso presentaron quejas a los canales.

Estos fueron los dibujos y episodios que tuvieron que ser retirados del aire, censurados, o tuvieron una advertencia por su contenido.

1. Scooby-Doo.

En la película Scooby-Doo: FrankenCreepy, Daphne sufre un hechizo que la convierte en una persona gorda. Enseguida la chica coqueta de la serie demuestra su molestia al verse gorda, y hasta tiene el pelo hecho un desastre. Los estadounidense se sintieron completamente ofendidos porque lo que para el personaje era obeso, en realidad no lo era. Lo que podría promover desórdenes alimenticios en los jóvenes.

2. Pokémon.

Uno de los casos más conocidos, pero real. En el capítulo “Electric Soldier Porygon”, el pokémon llamado Porygon derrota a unos misiles con sus rayos, y los productores decidieron que para que estos se vieran distintos al color del cielo, los iban a teñir de rojo intenso y azul eléctrico. Sin embargo, el efecto dejó a 685 niños en Japón con convulsiones o ceguera temporal. Algunos hasta fueron diagnosticados con epilepsia.

3. Bob Esponja.

La esponja más famosa de Fondo de Bikini siempre ha estado envuelta en polémicas escenas, sobre todo respecto a la sexualidad. ¿Te acordas de ese capítulo de Patricio y Bob Esponja siendo padres? Sí, nadie de nosotros lo vio como algo malo… pero hay padres que se molestan con estas cosas, y una de las escenas fuertemente criticadas fue Patricio bailando con medias de red y en taco como “stripper”.

4. Teletubbies.

En este caso, la polémica no surgió para proteger a los niños. En los años 90, algunos sectores conservadores no vieron con buenos ojos que insinuaran que Tinky Winky era homosexual. Decían que el bolso que llevaba, el triángulo invertido de su cabeza y el color morado eran una referencia clara a su homosexualidad y no querían que los niños vieran una serie con un personaje así. Un portavoz de la productora declaró que ninguno de sus elementos le convertía en homosexual: “Es un espectáculo para niños. Es extravagante pensar que estemos difundiendo algún aspecto sexual”. Hay gente muy al pedo.

5. Peppa Pig.

La cerdita más famosa del momento siempre recibe críticas, pero cuando peor la pasó la producción fue el capítulo “Telaraña”, aquel en que el personaje principal le enseñaba a los niños a no temerle a las arañas. En Australia se encuentran los arácnidos más peligrosos de todos, por lo que el episodio fue censurado en ese país. ¡Ahí sí hay que temerles y no querer jugar con ellas, Pepa!

6. El laboratorio de Dexter.

La serie de Cartoon Network y su episodio “Rude Removal”, no fueron nunca emitidos. En él, Dexter y Dee Dee se removían la parte mal educada de sí mismo y decían tantas malas palabras que no pudieron ponerlo al aire. ¿Lo queres ver?