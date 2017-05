La lista de ganadores de Cannes 2017

El 70 Festival de Cannes se cerró con la sorpresa de la Palma de Oro, que fue para la película sueca “The Square” y que concedió el primer premio de dirección a una mujer, Sofia Coppola, por “The Beguiled”.

El jurado del Festival, presidido por el español Pedro Almodóvar, otorgó este domingo contra todo pronóstico la Palma de Oro a “The Square“, del sueco Ruben Östlund, una sátira de la clase acomodada occidental.

Además, el jurado, integrado por Jessica Chastain, Will Smith, Paolo Sorrentino, Maren Ade, Fan Bingbing, Agnès Jaoui, Park Chan-wook y Gabriel Yared, distinguió este domingo a la directora Sofia Coppola, la guionista Lynne Ramsay y las actrices Diane Kruger y Nicole Kidman.

Sofia Coppola recibió el premio a mejor dirección por “La seducción”. Un hecho inédito que no se daba desde hacía 56 años. En 1961, la rusa Yuliya Solntseva obtuvo este galardón por “La epopeya de los años de fuego”.

La selección 2017 era poco paritaria: de los 19 filmes en competición, solo tres eran de mujeres. La japonesa Naomi Kawase se fue con las manos vacías.

La lista de ganadores:

Palma de Oro: “The Square”, de Ruben Ostlund

Gran Premio del Jurado: “BPM (120 battments par minute)”, de Robin Campillo

Premio del Jurado: Loveless, de Andrey Zvyaginstev

Premio especial del 70 aniversario del Festival: Nicole Kidman (se presentó con “The Killing of a Sacred Deer” y “La seducción”)

Premio a la mejor dirección: Sofia Coppola por “La seducción” (The Beguiled)

Premio al mejor guión ex aequo: Lynn Ramsay por “You Were Never Really Here”; y Yorgos Lanthimos por “The Killing of A Sacred Deer”.

Premio a la mejor interpretación femenina: Diane Kruger por “In The Fade”.

Premio a la mejor interpretación masculina: Joaquin Phoenix por “You Were Never Really Here”.

Palma de Oro al mejor cortometraje: “Xiao Cheng Er Yue”, de Qiu Yang

Mención especial: Katto, de Teppo Airaksinen

Cámara de Oro (Mejor debut): Jeune Femme, de Léonor Serraille

FIPRESCI: “BPM (Beats Per Minute)”, de Robin Campillo

Premio Un Certain Regard (Mejor película): “Lerd (Un homme intègre)”, de Mohammad Rasoulof

Premio del Jurado: “Las hijas de Abril”, de Michel Franco

Premio a la mejor dirección: Taylor Sheridan for Wind River

Premio mejor actriz: Jasmine Trinca por Fortunata, de Sergio Castellitto

Premio mejor narrativa poética: Barbara, de Mathieu Amalric



