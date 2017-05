Diez preguntas clave para entender la pata argentina del Lava Jato

1) ¿Qué pasará el 1° de junio?

Esa es la fecha que se acordó para que se libere toda la información sobre Odebrecht. Pero es posible que se demore. Lo decidirán las autoridades brasileñas, según sus propias necesidades investigativas, lo que pueda pedir Odebrecht y lo que reclamen desde la Argentina.

2) ¿Qué información podría salir a la luz?

Las transcripciones de las confesiones de dueños, ejecutivos y empleados de Odebrecht, lo que dijeron los intermediarios, "cueveros" y "valijeros" que participaron en los ilícitos. También documentos como videos, fotografías, e-mails, registros bancarios, archivos telefónicos, expedientes judiciales brasileños y más.

3) ¿Se conocerán todos los datos de las declaraciones?

Es probable que no, ya que la difusión pública o filtración de ciertos datos de la megacusa con varias líneas de investigación podrían complicar el desarrollo de las pesquisas.

4) Cuando llegue el material, ¿serán juzgados en la Argentina todos los que participaron en ilícitos vinculados al país?

-No. Todo aquel que ya fue juzgado en Brasil -haya sido condenado o exonerado o se haya acogido a la delación premiada- no puede ser juzgado en la Argentina, salvo que se detecten delitos por los que no fue juzgado en Brasil.

5) ¿Qué pretende Odebrecht?

Evitar su quiebra, conservar los contratos que ya ganó y, en lo posible, ganar nuevos contratos que le aporten más fondos para pagar las multas que le apliquen.

6) ¿Pueden los investigadores argentinos concederle a Odebrecht todo lo que pide?

No, porque la legislación argentina lo impide. Pero la negociación sigue abierta y alcanzar un acuerdo dependerá de la letra chica.

7) ¿Por qué Odebrecht ya firmó acuerdos en otros países, pero no con las autoridades argentinas?

Porque esos países mostraron mayor interés durante los últimos meses y cuentan con herramientas legales inexistentes en la Argentina. Entre ellas, la "leniencia" en Brasil, una figura similar a la del "arrepentido", pero para empresas.

8) ¿Es Odebrecht la única constructora brasileña involucrada en el Lava Jato?

Hay muchas más. También aparecen Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y la filial brasileña de Techint, entre otras.

9) ¿Son sólo ex funcionarios kirchneristas los acusados en Brasil por los ex ejecutivos de Odebrecht, los operadores y otros delatores?

Aparecen indicios sobre el kirchnerismo pero también habría allegados al macrismo.

10) ¿Qué nombres argentinos ya han salido a la luz?

Hasta ahora han aparecido indicios -y documentos- que se refieren a De Vido, a Ricardo Jaime, al actual jefe de inteligencia, Gustavo Arribas, al empresario kirchnerista Cristóbal López, a las empresas Iecsa y Electroingeniería, al ex ministro menemista, Roberto Dromi, al lobbista Manuel Vázquez, y a dos coimeros sólo identificados por los apodos "Festanca" y "Duvidoso". También hay sospechas que apuntan al operador cercano de De Vido, Jorge "Corcho" Rodríguez, y a los socios locales de las empresas brasileñas.

