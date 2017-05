Cuánto pagaron los fans para sacarse una selfie con la estrella de Stranger things

“Sabía que iba a ser hermoso y que la gente iba a gritar muy fuerte”, dijo con un sorprendente manejo del espacio y desplegando esa sonrisa magnética que sólo ella sabe esbozar ante un público enardecido por su presencia.

El público estalló apenas la adolescente de 13 años, con un look de cowgirl, hizo su aparición en el escenario cual estrella de rock. Y quien con un simple “¡¡Hola, Argentina!!” desató una euforia propia de recital. Se trata de la actriz malagueña que alcanzó su fama mundial con la serie de Netflix Stranger Things: Millie Bobby Brown.

La adolescente, que se transformó en toda una celebridad e ícono de la moda, llegó al país el viernes para participar del plantel de la convención Argentina Comic-Con. Además de firmar autógrafos y sacarse fotos, habló de su papel en la serie de Netflix, una de las más populares del momento.

“Estoy emocionada de conocer a mis hermosos fans”, dijo Millie ante la pregunta del entrevistador, Alexis Puig, sobre cómo se siente al visitar la Argentina. “Sabía que iba a ser hermoso”, sumó quien participó en series como Once Upon a Time, Grey’s Anatomy, y Modern Family. Pero fue su exitosa interpretación de Eleven la que la llevó a la fama. Un personaje con el que se comprometió seriamente, a tal punto que con sólo 11 años se animó a raparse. “Me encantó y supe enseguida que iba a amarla. El look completa al personaje. Desde el primer momento supe que Eleven iba a ser icónica. Es poderosa, femenina y misteriosa”, explicó, para segundos después volver sobre la idea y sumar con énfasis: “Es icónica, es mujer y es una heroína”.

Aunque fue sincera y reconoció que por entonces “no esperaba que la serie tuviera tanto éxito a nivel mundial. Fue una sorpresa”. “Cuando empezamos a filmar, yo decía: ‘Va a ser una serie chica’. Los veo a todos ustedes y me doy cuenta de que estaba muy equivocada’”, dijo la actriz, ya con la cabellera más crecida y riéndose. Además, definió a Winona Ryder (Joyce Byers en Stranger Things) como una “segunda madre”, ya que la “cuidó y alentó” durante las grabaciones. “¡La amo!”, soltó quien hoy cosecha 2,5 millones de seguidores en Instagram y una legión que la sigue a donde vaya.

Para la actriz, fue su participación en el Tonight Show de Jimmy Fallon lo que aumentó su fama, y los premios SAG y MTV Movie Awards los que le hicieron darse cuenta del enorme impacto de la Stranger Things. Serie que también la llevó a transformarse en la favorita del público, un ícono de la moda fashionista y una actriz con fuerte proyección en Hollywood.

De hecho, su particular estilo hizo que la prestigiosa agencia IMG la fichara, que Calvin Klein la buscara para una de sus campañas y que Nicolas Ghesquière, el director creativo de Louis Vuitton, la invitara a visitar el cuartel central de la famosa casa en París junto a sus compañeritos de set, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin. Incluso, fue portada de varias revistas, entre ellas, Interview, que la fotografió en actitud rocker para su portada de noviembre pasado.

Pero hay un talento más que tiene, no esconde y busca explotar: el canto. Lo hace muy bien, y lo demostró en el cierre de la charla con el panel de la Comic-Con, frente a sus fans. Millie eligió cantar una versión en inglés del Ave María mezclado con Fireworks, de Katy Perry, a cappella. Lo cual invita a pensar que bien podría encarar una futura carrera como cantante.