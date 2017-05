"El prejuicio con el baile del caño nace de la ignorancia"

Alejandra Yáñez es una de las referentes en Mendoza del pole dance, la disciplina artística que sigue luchando contra los prejuicios y el mote de baile erótico. Conocido también como "baile del caño" trascendió en los cabaret y se lo ha visto durante décadas como un baile provocativo. Sin embargo, en los últimos años es considerado un arte y un método de entrenamiento completo.

La maipucina de 28 años es gimnasta y patinadora. Descubrió hace tres años esta técnica que, incluso, practica con su hija Pili de 11 años. Ambas participan en competencias alrededor del mundo. Asegura que el pole dance es "adictivo" porque supera los límites del cuerpo, combina fuerza, tonificación y resistencia.

"El pole ha salvado a mucha gente a nivel anímico. Venís, te entretenés y te vas soltando", señala Alejandra quien da clases en Ciudad y en Maipú tanto a hombres como a mujeres. Entiende que "el prejuicio con el pole dance nace de la ignorancia"

- ¿Cómo empezás con esta disciplina?

- Desde muy pequeña hice patinaje y gimnasia artística. A los 22 años tuve una operación de pie y durante ese lapso de tiempo no podía hacer golpe impacto en el piso. En el lugar donde entrenaba habían telas y trapecios y comencé a hacer acrobacia aérea.

Fue en San Juan durante un encuentro donde venían referentes de tela y pole cuando descubrí esta técnica. Los profesores se sorprendieron porque no me costaba, a mi me encantó y la evolución fue muy rápida. Empecé a viajar para capacitarme con representantes muy conocidos en la disciplina e hice los instructorados, avalados por las asociaciones, en todos los niveles.

- ¿Qué características tienen las competencias de pole dance? y ¿cómo financiás los viajes?

- Para ingresar hay que mandar un video donde evalúan tu nivel y categoría. Dependiendo de los requisitos de la competencia, como mínimo tenés que saber subir e invertir. Las figuras y los trucos van saliendo con la práctica.

La última competencia en la que participé fue en Europa organizada por Arnold Schwarzenegger, donde me fue muy bien. Fui con mis ahorros, dando talleres...Es difícil en el pole lograr financiamiento económico.

​

- ¿Es importante tener una base en gimnasia artística o cualquier persona puede practicarlo?

- Depende lo que quieras hacer con la disciplina, si te querés dedicar en forma profesional o tomarlo como hobby. En la entrada en calor bailamos, hacemos articulación, aeróbico y tonificación. Luego, subimos a la barra y hacemos algunos trucos y a fin de mes lo mezclamos con alguna coreografía.



- Dicen que el cuerpo se te transforma rápidamente, ¿qué hay de cierto en esto?

- Es cierto, lo que sucede es que requiere mucha resistencia. Estás en un elemento vertical, haciendo trucos de fuerza y resistencia quemás grasas y tonificás rápidamente. Lo que más admiro es que te supera todo el tiempo los objetivos planteados.

Alejandra asegura que el pole dance es adictivo.

- ¿Con el programa de baile de Marcelo Tinelli y su "baile del caño", la disciplina cobró nuevo protagonismo?

- Sí, tomó un nuevo auge, pero la técnica ya estaba en pie. No voy a criticar la forma en que lo difundió. Hago cursos con una de las instructoras que capacitó a las famosas.

- ¿Hay una rama del pole que sigue siendo erótica?

- El pole tiene varias ramas: el sport es sumamente atlético, el pole dance suma baile y el pole art es más teatral con personas en escena y elementos. Por otro lado, está el pole exotic, que tiene acrobacias en piso como el floorwork, movimientos con las piernas. Es sensual, pero delicado y lo que se busca es fluir. No pasa la línea como se veía en el programa de Tinelli.

La disciplina permite rápidamente cambiar el cuerpo, volverlo más ágil y tonificado.

- ¿En qué tipo de pole te sentís más cómoda?

- Yo doy más clases de pole sport pero los viernes estamos practicando pole exotic. Lo que tienen las mendocinas es que son cerradas (ríe), pero las chicas se suman y se matan de la risa. Es más aeróbico porque estamos repasando coreografías y no es tan exigente. Lo complicado es conseguir los zapatos porque son especiales y son productos de afuera.

- ¿Las mujeres llegan buscando explorar su sensualidad?

- Eso se da de a poco. Lo van soltando. Yo soy su representante en el momento y ellas me siguen en las coreografías. Se van liberando, juegan. El tema es animarse, eliminar el prejuicio de estoy más flaca o más gorda. El pole ha salvado a mucha gente a nivel anímico, en muchas situaciones, porque por ahí cuando estás decaído, hacés esta disciplina y te entretenés, te hacés compañero nuevos... Además, para mejorar el cuerpo es fundamental.

Madre e hija derriban el prejuicio del pole dance.

- ¿Hay prejuicios con la actividad?

- Sí, acá y en todos lados. Día a día se lucha. Lo asocian al cabaret y a todo lo que traía de antes.

- ¿En tu casa que dijeron?

- Siempre he sido una persona abocada a lo artístico desde muy pequeña, me han visto colgando telas en un arnés a 20 metros... que cambiara el elemento es parte de mi vida. Mis padres me apoyan mucho.

- ¿Tu hija también ha sufrido estos prejuicios?

- Los que la ven no pueden creerlo. El prejuicio nace de la ignorancia. Me pasa con alumnas que dicen no voy a ir porque me falta entrenamiento físico, adelgazar, qué van a decir en mi trabajo o mi novio...

Cuando Alejandra sube al caño, vuela, se siente fluir. Su plan es difundir el pole dance para que sean más consiente de los beneficios de la actividad. "Quiero que pasen, vean, se diviertan y les de vuelta la cabeza", concluye.