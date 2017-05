Siciliani y Mengolini, contra el desfile militar del 25 de mayo

La actriz Griselda Siciliani y la conductora radial Julia Mengolini criticaron el desfile militar de celebración del 25 de Mayo a través de sus cuentas de Twitter y la red explotó.

"Todo bien con las tradiciones pero ésto no lo entiendo… ¿Militares marchando?”, cuestionó Siciliani junto a una imagen que describía su crítica.

Todo bien con las tradiciones pero ésto no lo entiendo ... Militares marchando ¿? í ¾í´” pic.twitter.com/WMW1Lo8gsj — griselda siciliani (@grisici) 27 de mayo de 2017

Más de seis mil militares de las Fuerzas Armadas, veteranos de Malvinas, mil músicos argentinos y extranjeros, y unos 20 aviones protagonizaron este sábado un desfile en el barrio de Palermo para celebrar el 207° aniversario de la Revolución de Mayo.

Tras su comentario, Siciliani fue blanco de todo tipo de devoluciones, en su mayoría burlas. Una situación similar protagonizó Mengolini, quien publicó en la red: “No se ustedes pero a mí los aviones de combate sobrevolando la ciudad me da muy ’55. Escalofríos.”

No se ustedes pero a mí los aviones de combate sobrevolando la ciudad me da muy '55. Escalofríos. — Julia Mengolini (@juliamengo) 27 de mayo de 2017



El punto de vista de la ex panelista de Duro de Domar provocó también los cuestionamientos de los usuarios de esa red social. Sus seguidores no tardaron en replicarle cuestiones de iban desde que ella no había nacido en 1955 hasta preguntarle por qué no criticaba los aviones en Venezuela o hacerle saber que, como ocurre en muchos países, es común el desfile de aviones en fiestas patrias.

Mengolini hizo referencia al bombardeo de Plaza de Mayo cuando un grupo de militares intentó hacer un Golpe de Estado en contra de Perón. Ese ataque, llevado a cabo por una facción de la Fuerza Aérea, dejó 308 muertos, y más de 700 heridos, entre civiles y militares.