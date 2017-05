Tom Cruise confirma que habrá segunda parte de “Top Gun”

Tom Cruise confirmó que habrá una segunda parte de “Top Gun”, el éxito mundial que hizo despegar definitivamente su carrera en 1986.

Desde hace años no cesaban los rumores sobre la hipótesis de “Top Gun 2”, en la que ya trabajaba el director de la primera película, el británico Tony Scott, cuando se suicidó en 2012.

De viaje en Australia para la promoción de “The Mummy”, Cruise confirmó finalmente la información durante el programa australiano Sunrise.

“Sí, es cierto”, dijo cuando se le preguntó si se estaba preparando una secuela de “Top Gun”. “Probablemente comenzaré a rodar el año que viene. Se hará, seguro que se hará”, añadió el actor.

WORLDWIDE EXCLUSIVE: @TomCruise just confirmed that Top Gun 2 is happening! "I’m gonna start filming it probably in the next year". #sun7 pic.twitter.com/X17xvxz4Q4

— Sunrise (@sunriseon7) 23 de mayo de 2017