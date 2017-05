Batman solidario: el enmascarado que ayuda a los vecinos

Bruno Díaz dejó de ser un personaje de la ficción. Bajo ese nombre un hombre sale todos los días cerca de las 18 para alegrar a los chicos que están internados en el Hospital de Niños de La Plata.

Para esto lleva en su batimóvil - un Renault Fluence modificado- una resma, lápices de colores y algunas golosinas.

Si bien no le gusta aportar datos de su vida privada, contó que trabaja desde los 15 años, que fue preceptor y que lleva 26 años en la docencia. "La gente necesita creer en algo y yo, devolver con solidaridad parte de todo lo que la vida me dio, pero siempre con transparencia para que no queden dudas de la obra", confesó.

En cuanto a su fanatismo por el hombre murciélago, según él nació con la película "Batman Inicia", de 2005. "Sin justicia nada funciona bien y en la película se observan problemas actuales como la corrupción de políticos, de jueces o la pérdida de los padres que llevan a Batman a dar batalla para tratar de revertir algo; eso fue lo que me inspiró.

Aunque para él es anecdótico, el traje que viste cada viernes cuesta unos 20 mil pesos y fue confeccionado por un diseñador platense que cuando se enteró del objetivo solidario que animaba a este caballero oscuro, decidió cobrarle solo los materiales.

