Por la cuarta fecha del Top 8 y en un partido dramático hasta el final, Peumayén superó a Liceo por 42 a 40 (5-2).



El local impuso presión desde un comienzo y llegó a la ventaja en el marcador con un penal de Nabi Moyano y el drop de Daniel Savina.



Sin embargo, el impulso anímico chocó con un bache que detuvo su marcha. Con la expulsión temprana de Germán Echegaray, y minutos después, con la eficaz pegada de Tomás Videla desde un penal, Liceo acercaba los números en el score.



La reacción del equipo de Luján fue contundente para salir de esas dos malas seguidas, y ese puñetazo en la mesa se hizo sentir con el try de Bruno Ceschín y la conversión de Moyano.



Liceo, como respuesta a esa presión, movió la pelota intentando generar espacios para romper con las líneas blanquinegras, y el propósito se vio cumplido cuando Santiago Zabaleta llegó al try y nuevamente Videla cumplía con el penal.



Dos penales de Moyano para Peuma y uno de Videla para el visitante dejaban el marcador al final del primer tiempo en 19 a 13 en favor del local.



Al comenzar el segundo tiempo Peumayén fue eficacia en su mayor expresión, con los tries de Mariano Ogando y Agustín Estrella sumado a las respectivas conversiones de Moyano, la gran figura de la tarde.



En medio de estos sucesos, Liceo también marcaba cinco puntos con un try de Guillermo Moyano. A partir de ahí, Liceo comenzó a mover la pelota para que Oyonarte y Manresa encontraran el try. Luego Videla anotaba otro penal y Liceo deba vuelta el partido con casi nada por jugar.



El hecho novelesco llegó cuando el partido se despedía. Peumayén estando un punto abajo, se vió favorecido con un penal a favor y Nabi Moyano lo convirtió para la alegría lujanina.