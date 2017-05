Alertan sobre una nueva modalidad de estafa telefónica en Mendoza

Una nueva modalidad de estafa telefónica llegó a Mendoza. Una supuesta empresa denominada "AT&T" llama a los teléfonos móviles y, al atender, le informan a la persona que fue seleccionada como ganador de una camioneta Hilux.

"Hola, lo llamamos de la empresa AT&T porque usted ha sido seleccionado como ganador de una camioneta Toyota Hilux por tener su cuenta telefónica de celular al día, felicitaciones a usted y a toda su familia" dice el telefonista.

Según publica el portal elnueve.com, los supuestos empleados de la empresa AT&T aseguran que trabajan con las grandes compañías de teléfono que operan en Argentina y que "gracias al presidente Mauricio Macri" tienen acceso a los datos personales.

Estos estafadores poseen como único dato el número de teléfono de la persona a la que llaman, por lo que, a través de preguntas, intentan conocer los datos personales de quién están tratando de estafar.

Los telefonistas aseguran que son 1.500 usuarios de todo el país los seleccionados y que el premio es por el aniversario de la empresa.

Además, estos sujetos brindan una página web en la que aseguran tiene todos los datos necesarios para "dar seguridad de la veracidad del premio". La web a la que remiten estos estafadores es www.premiosatyt.es.tl.

El sitio no tiene dominio de Argentina, que debería finalizar en .com.ar y está realizada de forma muy precaria, con una plataforma gratis, que no se corresponde a una web oficial de una empresa internacional como AT&T. Además, no es la web oficial, ya que esta es la web de la empresa con los datos de sus oficinas en nuestro país: www.corp.att.com.

Según detallan, los estafadores ofrecen tres opciones para obtener el premio, acercarse a un domicilio en Capital Federal, pero si no es posible, enviar los datos de domicilio para que envíen el premio "y poder filmar con la TVPública la entrega de la camioneta". La tercera opción es cambiar el modelo de la camioneta.

Todas las opciones incluyen hacer pagos por "gastos administrativos" que van de los 6.000 a los 12.000 pesos.

La opciones incluyen pasar todos los datos personales (DNI, domicilio, CUIT y nombre completo) para poder abrir una cuenta bancaria por sólo 72 horas y depositar el medio millón de pesos que corresponde al premio en dinero.

Para tratar de evitar sospechas, piden que los felices ganadores, una vez recibido el premio, declaren en la Comisaría más cercana a su domicilio que han ganado para que no se les cobre algún tipo de impuesto.

Consejos para evitar caer en las estafas

- Las grandes empresas utilizan canales formales de información y no solicitan datos personales.

- Se debe chequear siempre que las páginas web que brindan sean las oficiales.

- Los grandes sorteos son promocionados y publicitados por los medios de comunicación.

- El adjudicatario de un premio no debe pagar gastos administrativos de ningún tipo.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad de Mendoza aconseja no brindar NINGÚN tipo de información a números desconocidos y, si alguna persona intenta pedirle estos datos, realizar la denuncia en la oficina fiscal más cercana.