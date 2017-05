Jaguares fue ampliamente derrotado por Brambies

En un encuentro jugado en el estadio de Vélez Sarsfield, la franquicia argentina "Jaguares" que no logra levanta su rendimiento, cayó por 39 a 15 ante su rival australiano Brumbies, en un encuentro por la fecha 14 del Super Rugby.

El partido comenzó con buena performance para el equipo nacional, que con un penal de Nicolás Sánchez y el posterior try de Tomás Lavanini pasó a ganar por 10 a 7, pero los australianos fueron superiores en casi todas las facetas del juego y no sólo dieron vuelta el resultado para irse al descanso arriba por 20 a 10, sino que el desarrollo del segundo tiempo le propiciaron una dura goleada al equipo de Pérez que no logra superarse.

Fue una muy floja actuación de Jaguares, que a tres fechas del final y en la antesala de la ventana de junio de Los Pumas con Inglaterra y Georgia, se quedó sin chances de clasificar a los playoffs.