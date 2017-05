Marista fue más que Mendoza

Por la cuarta fecha del Top 8 Cuyano, Marista de local se quedó con la Copa Miguel Brandi, lo consiguió tras vencer a un duro Mendoza que peleó hasta el final. El resultado fue 32 a 16 (5-0) para el dueño de casa.

La primera etapa del encuentro fue la más disputada, hubo paridad en el juego suelto y ventaja para el equipo blanco en las formaciones fijas, sin embargo Marista logró sacar ventaja desde lo individual y consiguió marcar más puntos en estos primeros 40 minutos.



Fue Mendoza quien primero llegó al try por medio de Gerardo Pérez Alday, pero el tricolor aprovechó un par de corridas de sus backs para marcar dos tries de buena factura, primero Chávez y después Cornejo.



En los últimos minutos de la primera etapa un penal por bando dejó el parcial 17 a 8 en favor del dueño de casa.

En los cuarenta minutos restantes ambos equipos bajaron su intensidad y buscaron por el lado de los delanteros, lo que no dio los resultados esperados, sobre todo a Mendoza que siempre marca diferencia en esa situación de juego.



Los Conejos llegaron a un nuevo try de la mano de Diego Dapás y en respuesta Marista supo manejar el tanteador y terminó doblegando a su rival con las conquistas de Gonzalo García y Maxi Filizzola. A esta altura, el local no ponía en duda el triunfo, el final del partido estaba próximo y la copa Miguel Brandi se quedaba en La Carrodilla.

La próxima fecha Marista jugará el clásico de barrio frente a Liceo y el Mendoza recibirá a Banco que ganó ante Teqüe.

En los otros encuentros de la fecha, Peumayén superó a Liceo por 42 a 40 y Los Tordos hizo lo propio con CPBM por 48 a 15.