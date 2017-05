Los ecosexuales: personas que sólo hacen el amor con la naturaleza

La ecosexualidad significa hacerle el amor al planeta. No solo de forma genital sino gozando de los estímulos de la naturaleza con los cinco sentidos.

Los ecosexuales son aquellos que tratan la naturaleza como a un amante. Como un ser que nos acoge y nos alimenta, pero también nos proporciona amor.

"Sería tomar conciencia de nuestro entorno y de cómo este es realmente sexy y excitante: el acariciar un musgo húmedo, el mirar como sube la marea y golpea contra las rocas, el masturbarse sobre una roca caliente, notar el calor de la arena ardiente sobre tu espalda, hacerse una paja imaginando lava en erupción", señaló Elena/Urko, activista de género no binario y mitad del colectivo Post-Op, grupo de investigación sobre postporno "desde una perspectiva queer feminista".

"Me interesa el 'ecosex' porque cuando te defines como ecosexual no haces referencia ni a tu identidad de género ni a lo que tienes entre las piernas —no estás diciendo hombre, mujer, trans, ni si eres homo, bi o hetero.

Es una identidad que no remite a eso. Por otro lado, te vuelve totalmente autosuficiente. La naturaleza siempre está ahí y te permite tener sexo sin depender de nadie. Además, no te aburres porque cambia según el contexto y la época del año", continúa Elena/Urko.

Su adopción del término también remite a causas políticas: "Lo utilizamos como herramienta para volver a ocupar parques y jardines urbanos", defiende, explicando cómo sirve a la vez de protesta ante la merma paulatina de libertades en los espacios públicos.

"Muchas de las prácticas 'ecosex' son difíciles de leer como sexuales desde fuera porque no hay desnudo ni una actividad claramente genital. Cuesta que se entienda como sexo y eso nos permite que quien lo está viendo no tenga los suficiente elementos como para denunciar. La persona se queda dubitativa, mirando, pero no acaba de entender. Mientras, nosotras estamos corriéndonos entre arbustos, césped y estanques", sonríe.

En realidad, la iniciativa proviene de Beth Stephens y Annie Sprinkle. Estas dos artistas estadounidenses introdujeron la ecosexualidad en 2008, pero hasta 2011 no crearon el movimiento, un híbrido entre arte, ecologismo y sexo. Desde entonces, cuando definieron sus bases con un manifiesto, la pareja se ha casado con la tierra, ha iniciado una ruta promocionándolo, ha dado conferencias y ha rodado un documental llamado Here come the ecosexuals (Aquí vienen los ecosexuales). En su página web hablan de "un encuentro entre el arte, la teoría, la práctica y el activismo" y se describen como "acuófilos, terrófilos, pirófilos y aerófilos". "Abrazamos los árboles sin pudor, masajeamos las tierra con los pies y hablamos eróticamente a las plantas. Nadamos desnudos, somos adoradores del sol y observadores de las estrellas", dicen, entre muchas otras cosas.