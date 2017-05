La emocionante ovación del público a los veteranos de Malvinas

Con una ovación generalizada, cientos de ex combatientes de la guerra de Malvinas provenientes de todo el país marcharon este sábado por la tarde a lo largo de la avenida Libertador, en el marco del desfile militar por la celebración del 207 aniversario de la Revolución de Mayo.



Los veteranos de Malvinas fueron los encargados de cerrar el desfile, del que participaron previamente más de 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, y recorrieron a pie más de dos kilómetros por el barrio porteño de Palermo, mientras recibían los aplausos y ovaciones de los ciudadanos.



Invitados por el ministerio de Defensa, los ex combatientes desfilaron en reconocimiento a su participación en la guerra de 1982, al igual que ya lo habían hecho el año pasado en el desfile militar con motivo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia.



En muchos casos acompañados por sus familiares, los veteranos portaban sus condecoraciones, así como banderas argentinas, y pancartas y estandartes con los nombres de las distintas agrupaciones y centros de ex combatientes que los nuclean en las distintas provincias del país.

Los ex combatientes fueron muy aplaudidos y hasta se convirtieron en tendencia en la red social Twitter.







Fuente: Ambito.com