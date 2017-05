La ciencia explica por qué "Despacito" es un hit

Se tararea todo el día, está ahí, en el movimiento del pie, en el silbido bajito, en el golpecito contra la mesa. Algo de eso, o quizás todo, tiene la canción “Despacito”, de Luis Fonsi, que ya se convirtió en el suceso del año y que, según un estudio científico, cumple con los tres elementos que debe tener un tema para transformarse en un hit irresistible.

Lo explican los neurólogos, los músicos, los productores y también los DJ. Para que una canción sea exitosa no hay certezas ni una fórmula mágica para crearla, pero sí hay tips que se deben seguir para que sea un hit; para que se cante y se baile aunque no el género no sea del gusto personal.

Un informe reciente del Departamento de Psicología de la Western Washington University de Estados Unidos señala que existen tres elementos clave que hacen de una canción la más pegadiza.El primero es que el cantante sostenga la palabra sílaba por sílaba (“Des-pa-cito”), que haya muchos sonidos (agudos y graves, rápidos y lentos) y que el cantante tenga una voz aguda, lo que indica más dosis de energía.

Todas esas claves convergen en el tema de Fonsi, que se convirtió en la primera canción latina y en español en alcanzar el primer puesto de la lista global de temas más escuchados en Spotify.

“La canción tiene una gran capacidad para generar endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad”, dice el neurólogo Néstor Braidot y continúa con la explicación sobre por qué una canción puede gustar aunque una persona prefiera escuchar otra cosa: “Antes se creía que las neuronas estaban dirigidas por el sistema nervioso, pero ahora sebemos que hay muchas que se espejan en el comportamiento del otro. Alguien riendo, bailando o cantando, es muy probable que genere lo mismo en quien lo mira”.