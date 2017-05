El mundo está convulsionado. Hay una guerra en proceso contra un enemigo que se hace invisible, que no da la cara, que golpea a traición con objetivos determinados. Su intención, más allá de sembrar muerte y terror, es romper las estructuras culturales de Occidente y del mundo moderno.

De eso se trata esta batalla. Es una disputa de civilizaciones. De quienes eligen un mundo libre y apuestan al progreso y de quienes buscan imponer sus costumbres y creencias a fuerza de violencia.

La lucha contra el terrorismo no debe tener fronteras.

Y, del mismo modo en que actúan los grupos fundamentalistas, hay que unificar criterios para enfrentarlos.

Una de las armas principales es, precisamente, no ceder ante el miedo y no modificar el estilo de vida. Seguir apostando por la democracia, por la transparencia de las instituciones y por las libertades individuales porque, si no, gana la muerte.