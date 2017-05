Sex detox: “Esta noche no…¡ni las 30 restantes!”

¿De qué depende que dure la pasión en una pareja? Sin duda, que en muchos casos incidirá eel tipo de relación que los una aunque según un estudio, la pasión persistiría tan solo entre 1 y 3 años. ¿La razón? Los expertos argumentan que “cuando se produce la llamada atracción por el “ser amado”, esa pasión dinamiza en el cerebro más o menos la presencia de tres neurotransmisores y tiene una duración de entre 1 y 3 años. Después, el amor y la confianza pueden extender la duración de la pareja una década o más".

Frente a este panorama -un tanto escueto- sobre el tiempo que puede durar la pasión surge la pregunta a la forma en que se puede extender este período pasional. La repuesta podría ser una nueva práctica que comienza afianzarse con más fuerza: el ayuno sexual o Sex Detox.

Si bien esta popular práctica es mayormente conocida por las parejas que siguen alguna creencia religiosa, ya que primero tienen que estar casados para iniciar con su vida sexual, también aumenta en aquellas personas que optan por la abstinencia para recuperar el interés por su pareja. Bajo esta perspectiva, el “ayuno sexual” ayudaría a recuperar el deseo por el otro, a lograr la satisfacción en las relaciones íntimas y, finalmente, a poder sostener el vínculo más allá de lo físico.

Según el kinesióloga especialista en sexualidad, Odette Freundlich, abstenerse del sexo de manera voluntaria y por un período limitado, tendría grandes beneficios para la pareja, ya que así esta puede conocerse y descubrirse en otras áreas, diferentes a lo meramente físico.

“Estos períodos pueden mejorar la comunicación en la pareja, revalorizar la relación, sobre todo para aquellos que se encuentran cansados; redescubrir a la pareja, mejorar la creatividad y el erotismo. Esto porque la sensación de lo ‘prohibido’, hace que se anhele lo que hace falta y se valore, lo que se tiene alrededor”, arguementa Odette.

Un plan "sex detox"

Los ayunos sexuales o sex detox, como también se conocen, pueden tener su lado terapéutico cuando la pareja ha entrado ya en la fase sexless (sin sexo) o la vida sexual empieza a estancarse.

La filosofía aquí es similar a la de los ayunos alimentarios. Si la comida empieza a sentarnos mal o a recargar nuestro sistema, algunos optan por dejar de comer un tiempo para así depurar el organismo y que los alimentos vuelvan a saciarnos en todos los sentidos. Si el sexo es ya algo aburrido, una obligación conyugal o algo mecánico, puede que estar sin él durante un tiempo devuelva el gusto por el erotismo, aunque solo sea por esa ley que dice que "anhelamos lo que nos falta y no valoramos, en su justa medida, lo que tenemos alrededor".

En tanto que Ian Kerner, psicoterapeuta norteamericano, experto en sexualidad, es uno de los firmes partidarios de estos ayunos, además de autor de Sex Detox. “Cuando se trata de sexo y relaciones, a veces entramos en un círculo vicioso y la única manera de salir de él es empezar de nuevo. Alejar la sexualidad durante 30 días es una buena manera para resetear nuestro lado erótico”, afirma.

Revitalizar la vida sexual con tu pareja puede ser un trabajo más que interesante si empleas esta práctica del Ayuno Sexual logrando transformar el no tener sexo en una situación sumamente sexy e imaginativa y hasta por qué no, conseguir que en unas semanas, la pareja pase de ser ese confortable amigo, que se sentaba al lado tuyo en el sofá para ver una peli, en un ser “misterioso, prohibido y tentador” y que la consigna de no tocarse, besarse, ni hacer el amor, pueda devolver ese “redescubrir” al otro de nuevo, como la primera vez. Y vos, ¿te animás a este plan detox?