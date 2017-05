Arranca la carta fecha del Top 8

Este sábado se disputarán los cuatro partidos de primera división de la cuarta fecha del Top 8 Cuyano 2017.

El encuentro que se roba toda la atención es el clásico más antiguo de la región entre Marista y Mendoza, además estará en juego la copa Miguel Brandi.



Otro de los partidos que sobresale en esta fecha será en Buena Nueva, cuando Banco reciba a Teqüe. Otro clásico que tiene varios condimentos como para hacerlo muy atractivo.



Por otro lado Los Tordos será local ante CPBM. Los Azulgranas vienen de ganar en el Torneo del Interior y el equipo de Chacras, que aún no conoce la victoria en este torneo, viene de una fecha libre y espera poder hacerle frente a Los Pájaros.



En el bajo de Luján Peumayén recibe en su casa al único líder e invicto del torneo, Liceo, los Clavos llegan con el mejor registro en el top 8 y además la semana pasada jugaron un gran partido por el Nacional de Clubes ante Cardenales.



TOP 8 – Primera División (3° Fecha)

Peumayén vs. Liceo. Sábado 15:30.

Referee: Juan Manuel Martinez. Cancha: Peumayén RC



Marista vs. Mendoza. Sábado 15:30.

Referee: Claudio Antonio. Cancha: Marista RC



Los Tordos vs. CPBM. Sábado 15:30.

Referee: Joaquín López. Cancha: Los Tordos RC



Banco vs. Teqüe. Sábado 15:30.

Referee: Victor Riera. Cancha: Banco RC