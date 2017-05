Preocupación por la extrema delgadez de "la China" Suárez

Eugenia Suárez (25) fue blanco de las críticas por la extrema delgadez con la que luce en las fotos. En su cuenta de Instagram la actriz compartió dos imágenes que le sacó su hija Rufina. En minutos los posteos lograron una gran repercusión: miles de likes y cientos de comentarios.

Chillin' #lasfotosderufi Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 25 de May de 2017 a la(s) 9:41 PDT



Mientras que algunos elogiaron sus curvas, otros cuestionaron su condición física. "Qué flaca por Dios", "China sos hermosísima, pero te noto muy flaquita", "Me dan impresión esas piernas parece que se van a quebrar. Come un poco nena", fueron algunos de los comentarios.

Chillin #lasfotosderufi Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 25 de May de 2017 a la(s) 9:39 PDT

En declaraciones a la prensa, "La China" ha dicho que no sigue dietas y que ama darse unos gustos: "A mí me gusta comer, tomar cerveza y muero por lo dulce. Hay que cuidarse y llevar una vida sana, pero no obsesionarse con el cuerpo".

En 2015 la actriz protagonizó Abzurdah, un film en el cual interpretaba a una chica con trastornos alimenticios. Para ese personaje tuvo que bajar mucho de peso. En ese momento le sorprendió que muchas fans le preguntaban cómo hizo para adelgazar: "Muchas chicas me piden que les pase la dieta que hice. 'Ni se te ocurra. Si querés bajar de peso, andá a un nutricionista porque es algo muy personal', respondía. Es terrible lo obsesionadas que viven muchas con este tema".

"Nunca tuve mambos con mi cuerpo y eso que este es un ambiente peligroso porque hay mucha gente obsesionada con la delgadez. Los cuerpos escuálidos no me gustan nada", advirtió en ese entonces.