Video: el día que Andrés Percivale contó que venció al cáncer

Recordado como el primer conductor de Telenoche, y por haber realizado la transmisión de la llegada del hombre a la Luna, Andrés Percivale falleció hoy a los 77 años.

En 2011, el periodista había revelado en una entrevista con Jorge Lafauci que tenía cáncer. El periodista contó que le habían descubierto un tumor maligno en el pulmón antes de realizar un viaje.

Meses después, en una entrevista con Roberto Pettinato para el ciclo Un Mundo Perfecto, Percivale contó que el tumor había desaparecido. “El año pasado yo tenía que hacer un viaje a Europa y no pude hacerlo y cuando fui a Puígari me hicieron unos estudios que son de rutina, y allí me descubrieron el tumor, que podía estar ahí desde hacía 8 o 9 años. Yo dije, ¿tiene cura? y me dijeron que sí, entonces empecé con la quimio, rayos y un largo camino. Fue un año, un año terrible, pero hoy estoy bien, el tumor desapareció, hace una semana que me lo han dicho”.

Mirá el video