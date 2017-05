Para imitar: la chef mendocina que prepara desayunos a indigentes

Angelina Argüello es una de las tantas mendocinas que decide accionar en su vida. En vez de ver la realidad que la rodea desde su casa prefiere salir y ayudar al prójimo. Así es como hace unos meses, junto a tres amigos, sale a recorrer las calles céntricas con el fin de regalarle un desayuno a quien está en situación de calle.

¿Por qué lo hacés? Es la primera pregunta que le hice y su respuesta fue contundente "¿por qué no?". Ante eso no hay mucho más para agregar. Definitivamente Angelina tiene claro su objetivo y no mira la realidad desde su ventana, más bien actúa.

La chef que ayuda a los que más lo necesitan

Hace 10 años Angelina se dedica al arte culinario. “Cocino a domicilio, ese es mi oficio y, además, me hago un tiempo para ayudar a los más humildes”, expresó la mujer en diálogo con El Sol. Esto no surgió ahora, a sus 45 años, ya desde chica convive con esos valores, inculcados por su familia.

“Para mí era normal ir a la Iglesia con mis padres a llevar ropa o mercadería. Por eso esto no lo hago como un sacrificio, sino como algo que me llena el alma. Cada día que me levanto pienso, yo estoy calentita, con todas las comodidades de mi casa y hay mucha gente que no tiene nada y eso me impulsó a salir a la calle, a brindarles un poco de lo mucho que necesitan”, dijo Argüello.

Es así que todos los días esta mujer se levanta a las 6, desayuna y comienza a preparar termos con café y tortitas para los más humildes. Angelina vive cerca del Challao y desde allí baja en su auto al centro en busca de estas personas, hombres, mujeres y familias enteras que pasaron la noche en la calle, que no tienen dónde dormir, que sufren necesidades.

“Con tantos recorridos ya sé donde se encuentran y, de hecho, ellos están esperándome todos los días. Ya se ha hecho un hábito, tanto para mi como para ellos”, manifestó Angelina que también agregó: “Muchos de los que están en la calle lo hacen porque no tienen otra alternativa. Son personas que se quedaron sin trabajo y no pueden pagar un alquiler, personas a las que les da vergüenza pedir un plan social”.

Ante la iniciativa de esta mujer, los beneficiados agradecen y sólo eso. “No son de muchas palabras, es gente sufrida que viven historias tristes. Con mi desayuno sólo intento calmar su hambre, ayudarlos a que su día arranque diferente, como el de cualquier persona”, contó la chef.

Cumpleaños solidarios para los más pequeños

Pero Angelina no sólo asiste a las personas en situación de calle, sino que durante el verano y el receso escolar, celebra cumpleaños de niños provenientes de familias muy humildes.

Uno de los cumpleaños solidarios

Son pequeños que viven en zonas alejadas del Gran Mendoza. Muchos de Ugarteche, Lavalle que asisten todo el día a la escuela. Allí no sólo se educan sino que también comen, en muchos casos, reciben sólo esa comida.

“En el verano o en las vacaciones de invierno, los chicos no asisten a clases y allí es cuando yo quedo de acuerdo con las docentes para que vengan a mi salón a celebrar los cumpleaños. Les armamos con mi equipo un día hermoso, con inflable, juegos, comida rica, en definitiva, un cumpleaños como ellos quisieran tener y no pueden por su situación”, dijo la dueña de Cheff a domicilio Mendoza.

Junto a su pareja Rafael Gibeaud

Sin dudas merece destacar la historia de Angelina por su compromiso, su entrega, valores que son posible también gracias a la ayuda y comprensión de su familia, su pareja Rafael Gibeaud y su hijo quienes, en la medida de sus posibilidades, siempre la acompañan.