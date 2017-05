Los chats que separaron a Fede Bal y Laurita Fernández

Fue un amor tan esperado, y hasta anunciado, que la ola expansiva de la separación aún no termina. Y aunque Federico Bal intente reconquistarla, y hasta la propia Laurita Fernández afirme que aún está enganchada, una posible reconciliación parece cada vez más lejos. ¿Por qué? Por todo lo que sigue saliendo a la luz sobre la relación que unió al hijo de Carmen Barbieri con Flor Marcasoli.

La morocha mostró, en Los Ángeles de la Mañana, los mensajes de WhatsApp que le mandó Fede, y que Laurita descubrió. Y si bien en varios Flor parece cortarle el rostro, Bal le escribió cosas bastante sugerentes.

“Te conozco y sos una buena mujer. Siempre pienso en vos, pero dudo en decirtelo“, es uno de los mensajes de Bal y Marcasoli. “Me dio bronca que nunca te jugaras así por mí“, respondió la bailarina.

“Fui tu novio dos años y me la jugué en otras cosas. Tal vez no por TV, pero eso es todo mentira. Lo que uno siente de verdad no sale por televisión“, le dijo Fede por WhatsApp.

Todo esta charla fue descubierta por Laurita, quien dolida, decidió terminar la relación. Mirá el video con los chats.