Laura Miller: “Nicolás me pegaba y me amenazaba de muerte”

Luego de la difusión de un audio en el que se demuestra que Laura Miller sabía de las actividades ilícitas de Nicolás Traut, la cantante se cruzó en televisión con Gastón Francone, abogado de su marido, y denunció que fue víctima de violencia de género durante su matrimonio.

En el programa Buenos Días América, que conduce Antonio Laje, Miller se trenzó en un fuerte discusión con el letrado. “Estoy harta de que Francone hable de mí. Él me decía que no me presente ante el fiscal. ¡Basta de mentiras Gastón! Vos y tu mujer sabían que Nicolás se violentaba conmigo“, expresó.

“Jamás me contaste que tenías una situación de violencia”, respondió Marcone, provocando el enojo de Laura: “Lo que hacés es lamentable. No difamen a una víctima. Nicolás me pegaba, y tiene denuncias en Prefectura“.

Ante esta revelación, Laje profundizó en el tema, y la artista contó parte de su calvario. “Fui nuevamente víctima de violencia de género y amenazas de muerte“, aseguró.

“Sospechaba de Nicolás cuando detuvieron a su amigo de hace 20 años. Pero cuando le pregunté, él me lo negaba a muerte. Traté de juntar pruebas, pero siendo su mujer no lo podía denunciar“, expresó

Mirá el video