El mismo tribunal que condenó a Menem y beneficio a Xipolitakis juzgará a Boudou

El Tribunal Oral Federal N° 4 (TOF4) salió sorteado para llevar a cabo el juicio contra el ex vicepresidente Amado Boudou y otros cinco imputados por la compra de la firma ex Ciccone Calcográfica a través de supuestos testaferros.

Fuentes judiciales informaron que el TOF4 llevará adelante la nueva etapa de este proceso con la siguiente conformación: los jueces María Gabriela López Iñiguez, Néstor Costabel y Pablo Bertuzzi, más el fiscal Marcelo Colombo.

No obstante, se prevé que las audiencias no empezarían antes de 2019, según estimaron las fuentes.



El TOF4 pronunció resonantes veredictos en los últimos tiempos, por ejemplo, condenó a 4 años y medio de prisión al ex presidente y actual senador nacional Carlos Menem, más sus ex ministros Domingo Cavallo y Raúl Granillo Ocampo por cobrar sobresueldos.

Y también admitió la suspensión de juicio a prueba para la vedette Vicky Xipolitakis y dos pilotos de Austral, por el caso del vuelo en el que fueron filmados en la cabina en 2015, y les impuso el pago de 20 mil pesos a cada uno y realizar un curso de capacitación y tareas comunitarias.

El TOF4 aún tiene pendiente el juicio contra el ex ministro de Planificación e Infraestructura y actual diputado nacional, Julio De Vido, por la tragedia ferroviaria de Once, ocurrido el 22 de febrero de 2012 y en el que murieron 51 pasajeros.

Boudou fue enviado a juicio oral por el juez federal Ariel Lijo, que el miércoles pasado firmó esa resolución e incluyó a la vez a otros cinco imputados en la causa en la que se investiga la compra de la firma ex Ciccone Calcográfica.

El juez lo procesó por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho (coimas), en la compra de la emblemática imprenta -ahora llamada Compañía de Valores Sudamericana (CVS)-.

El ex vicepresidente ya enfrenta desde hace un par de semanas otro juicio por la supuesta falsificación de papeles en la transferencia de un auto Honda CRX en 2003, donde se lo acusa de "falsedad ideológica" junto a una ex pareja y gestores. Junto a Boudou irán al banquillo de los acusados su amigo y socio José María Núñez Carmona, el monotributista Alejandro Vandenbroele -señalado como presunto testaferro-, el ex dueño de la imprenta Nicolás Ciccone y los ex funcionarios de AFIP Rafael Resnick Brenner y del Ministerio de Economía Guido Forcieri.

La causa investiga si Boudou -cuando era ministro de Economía- y Núñez Carmona adquirieron, a través de la sociedad The Old Fund SA y de Vandenbroele, el paquete mayoritario de Ciccone Calcográfica SA, y si consiguieron que la Justicia, previa conformidad de la AFIP, levantara la quiebra de la empresa para poder contratar con la Administración Pública Nacional.