Doble crimen de Montañita: apartan de la causa a los familiares de Majo y Marina

El tribunal que sigue el caso por el doble crimen de las mendocinas en Montañita, Ecuador, decidió excluir del proceso a los familiares de las víctimas.

Así las cosas, la Justicia de ese país rechazó la parte acusatoria particular por fallas de formalidad en la presentación así como por las declaraciones en contra de la investigación que efectuó la mamá de Majo, Gladys Steffani, según pudo saber El Sol.

Por su parte, luego del dictamen de la Fiscalía, en base a pruebas calificadas, los jueces enviaron a debate al tercer procesado, Juan Carlos Pérez Castro, por lo que en los próximos días se conocerá la fecha del segundo juicio por el asesinato de las jóvenes.

Esta semana, durante la audiencia preparatoria del juicio, el Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena sorprendió al decidir negar la acusación particular, lo que significa dejar a un lado el derecho de los familiares de las víctimas.

Los magistrados consideraron que hubo errores de formalidad en la exposición que realizaron los abogados Osiris Sánchez y Hernán Ulloa. Ademási, se agregó como prueba de la defensa los cuestionamientos de Steffani, quien aseguró que la investigación era "mala", dudando en un momento de la detención de Pérez Castro.

La fiscal que lidera el caso, María Dolores Coloma Pazmiño, quien se encontraba de licencia durante la audiencia por lo que en la audiencia participó su par, John Camposano, mostró su preocupación por la postura del tribunal.

"Han sido injustamente apartados de reclamar los derechos de las víctimas. Es injusto con las familias y con la sociedad, víctima de este tipo atroz de delitos. La misión de la Fiscalía es defender a la sociedad víctima y perseguir a los agresores o victimarios", indicó Coloma.

El Código Integral Penal deja en claro el derecho de los familiares de las víctimas: "Así no presenten acusación particular se considerará a las víctimas como parte del proceso". De esta manera, los padres y hermanos de Majo y Marina, quienes tuvieron parte activa en el proceso, no podrán participar del debate ni interrogar dentro de la causa.