¿Semana pesada? ¿Pensás que no llegás al fin de semana? Estudios de la Universidad de Minnesotta (Bueno, NO) indican que no hay nada mejor que fotos de pandas bebés para aflojar las tensiones. Y como sabemos que las necesitás, te dejamos unas cuantas.

1. Nada mejor que una rascadita de espalda

2. O la buena compañía

3. O un grupo grande de amigos

4. Algunos disfrutan visitar a la familia

5. Otros hacer una reunión entre hermanos

6. Lo importante es ir bien descansado

7. Para no quedarse dormido después

8. O no poder despertarnos a la hora de salir

9. No siempre nos va a salvar poner cara tierna cuando llegamos tarde

10. Pero por ahí llegan todos igual de dormidos

11. Mejor siempre saludar cuando llegamos

¿Qué te parecieron?

Fuente: Viralscape