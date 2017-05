Los restos de Chris Cornell serán inhumados este viernes

Los restos de Chris Cornell, vocalista de las bandas Soundgarden y Audioslave fallecido la semana pasada, serán inhumados hoy en el cementerio Hollywood Forever de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, tras una ceremonia privada y un homenaje de sus seguidores.

Los fans de Cornell, uno de los referentes del movimiento grunge, podrán despedirlo desde las 15 (19 hora de Argentina), luego de la ceremonia reservada a familiares y amigos.

La viuda de Cornell, Vicky Cornell, publicó este miércoles una carta abierta dirigida a su esposo en Billboard en la que confesó que sentirse "abatida" y expresó: "Vivimos los mejores momentos de nuestras vidas en la última década y lo siento, mi dulce amor, que no vi venir lo que te pasó esa noche. Siento que estuvieras solo, y sé que no eras tú, mi querido Christopher", informó la agencia EFE.

En el cementerio Hollywood Forever descansan algunas de las estrellas cinematográficas como los actores Rudolph Valentino, Mickey Rooney, Douglas Fairbanks, Peter Lorre, Janet Gaynor o Clifton Webb.

Cornell falleció el 17 de mayo último en un hotel de Detroit a los 52 años, y dejó detrás de sí una carrera que lo llevó a la fama con Soundgarden, y que puso su nombre y su sello en grupos emblemáticos como Audioslave y Temple of The Dog, además de una destaca trayectoria solista.

Al momento de su muerte, el músico se hallaba de gira por Estados Unidos presentando su último disco, “Higher Truth”, lanzado a fines de 2015; las autoridades lo encontraron sin vida en la habitación de un hotel de Detroit con una cinta en el cuello.

Nacido en Seattle en 1964, Cornell se acercó al universo musical a los 7 años, cuando se interesó por el piano y luego, pasó la secundaria tocando en bandas que hacían covers tan eclécticos como Sex Pistols y Rush, para luego reunirse con el bajista Hiro Yamamoto, el guitarrista Khim Tayil y el baterista Scott Sundquist para formar Soundgarden al calor de los inicios del grunge.

El grupo del artista, que también cantó el tema de la película de James Bond “Casino Royale”, se disolvió entre 1997 y 2010 y en 2001 Cornell se unió a tres exmiembros de Rage Against the Machine para formar Audioslave.

También formó el fugaz grupo Temple of The Dog, en honor al fallecido Andrew Wood, y del que también formó parte Eddie Vedder (Pearl Jam) y los ex compañeros de Wood en Mother Love Bone, Stone Gossard y Jeff Amment.