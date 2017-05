Pelloni: "Si yo fuera Cristina, estaría muda"

La reaparición de la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner en televisión generó la reacción de algunos referentes sociales como el caso de la monja Martha Pelloni, coordinadora de la Red Infancia Robada. La religiosa se preguntó: "Cómo puede ser que estén postulando a una persona que dejó que todos sus funcionarios del gabinete robaran".

Desde Goya, Corrientes, donde sirvió más de 1.000 porciones de locro, Pelloni opinó sobre la dirigencia que aprovechó el 25 de Mayo para hacer de las suyas y se "hayan vaciado de contenido". "Los políticos siguen siendo mezquinos, hay mucha ideología fundamentada en los interés, y lamentablemente uno descree… Pero la sociedad tiene culpa también porque no registramos el presente y en el futuro nos olvidamos, y eso es gravísimo", aseguró.

En una entrevista con el periodista Luis Novaresio, en Radio La Red, la religiosa dijo que le dio "vergüenza" escuchar a la ex mandataria en televisión. "Si yo fuera Cristina estaría muda, eso es no reconocer lo que has hecho. ¿Cómo puede ser que estemos postulando a una persona que dejó que todos sus funcionarios de gabinete robaran?. No voy a juzgar, pero nos han engañado y nos quiere seguir engañando", enfatizó.

Al mismo tiempo, coincidió con el reclamo del arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, en referencia a la exclusión y a las promesas incumplidas de campaña. "Es la condena que hacemos a cualquier gobierno. Yo lo voté a (Mauricio) Macri porque dijo que iba a perseguir al narcotráfico y la corrupción, no por su ideología empresarial que no comparto".

Fuente: Infobae