Jim Carrey reapareció en TV y habló de cambios en su vida

En abril pasado, Jim Carrey sorprendió al reaparecer en las redes sociales con un aspecto mucho mayor. El actor había publicado una foto por medio de su cuenta de Twitter, en la que tenía un claro aspecto avejentado y con una barba canosa.



Poco más de un mes después, el protagonista de "Una pareja de idiotas" volvió a aparecer frente a las cámaras, como invitado en el programa de Jimmy Kimmel, donde habló de su nuevo look y sobre su vida actual.



El actor fue recibido por el público con un largo y caluroso aplauso. "Quería ver cuánto tiempo aguantaban, y en realidad es incómodo", dijo antes de tomar asiento para comenzar a contar qué tan diferente se siente actualmente.



"No me malinterpreten. Jim Carrey es un gran personaje y tuve suerte de quedarme con el papel. Pero ya no pienso en él como si fuera yo", afirmó.

"Solía ser un tipo que salía a experimentar el mundo, pero ahora creo que el universo experimenta a un tipo", agregó.



Al ser consultado por su decisión de dejarse crecer la barba, Carrey explicó que siente que a dónde vaya, la gente lo único que hace es comentar sobre ella. "En verdad, no pueden pensar en otra cosa. Y donde sea que vaya, se convierte en una historia. En este momento, es una celebridad mayor que yo. Tiene su propio Twitter", afirmó.



"La pregunta no es por qué tengo barba, sino por qué me dejo la barba y me rasuro las bolas", bromeó con su característico humor. "No tiene sentido".

Jim Carrey se ha mantenido fuera de la luz pública desde que en septiembre de 2015 su ex novia, Cathriona White se quitara la vida, tan sólo días después de que terminaran su relación.



Fuente: Emol.com