Carlos Tevez, lapidario con el nivel de la Superliga China

Carlos Tevez no juega en el Shangai Shenhua desde el 15 de abril. Una lesión lo alejó de las canchas y se encuentra en plena etapa de recuperación. Hasta el momento, lleva cuatro partidos disputados de forma completa y marcó un gol, de penal.

Su adaptación en el fútbol de China no está siendo para nada sencilla y así lo hizo saber en una entrevista con la TV española. Sin embargo, el Apache no sólo fue crítico con su actuación, sino que se refirió al nivel de la Superliga y dejó en claro que no lo convence.

"No creo que llegue a competir con ninguna liga grande de Europa, ni aunque venga el mejor jugador. Por ahí en 50 años", se sinceró el ex delantero de Boca, que cuenta con una cláusula de rescisión "pagable", como reconoció Daniel Angelici, solo si su destino vuelve a ser el elenco xeneize.

Carlitos fue muy crítico con las aptitudes de los futbolistas de aquel país: "Técnicamente no son muy buenos. Y no son muy físicos que digamos. También son muy inocentes, por ahí sin querer te meten una patada y te hacen daño porque son brutos. Además, el fútbol es muy diferente y la gente lo toma totalmente diferente".

Puntualmente de su nivel en la Superliga China, Tevez admitió que la adaptación se le está haciendo difícil porque "es un fútbol muy diferente" a todo lo que ha jugado. "Con mi familia estamos contentos, pero no me he adaptado del todo, o no he encajado. Creo que de a poco me voy a ir adaptando, porque es muy difícil poder hacerlos cambiar un poco a ellos", remarcó.

Fuente: Infobae.