Peña: "CFK no ganará, la gente no quiere volver al pasado"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró este jueves que la ex presidenta "Cristina (Kirchner) no va a ganar porque la gente no quiere volver al pasado" y agregó que la ex mandataria "es una expresión minoritaria", en una entrevista el programa televisivo Animales Sueltos de América TV.

Tras la afirmación de Cristina Kirchner de que "si es necesario que sea candidata -a senadora por la provincia de Buenos Aires- para frenar al Gobierno, lo soy", Peña señaló que la ex presidenta "es la misma de siempre, aunque la única diferencia es que ya no es Gobierno y ahora es una expresión minoritaria que pelea por conducir el peronismo" pero "ningún gobernador y varios intendentes bonaerenses no le responden".

"Ella (Cristina Kirchner) es el pasado al que la gente no quiere volver, aunque algunos lo quieren y eso se respeta democráticamente", agregó el jefe de Gabinete.

En ese sentido, continuó: "La razón por la que nosotros (Cambiemos) estamos gobernando ahora es porque la mayoría de los argentinos se hartó del fracaso acumulado del país y que le mientan constantemente".

Y sentenció: "La Argentina no vuelve más al pasado porque la gente en 2015 eligió el cambio porque además el kirchnerismo fueron malos gobernando y se llevaron la plata de los pobres".

Respecto del lanzamiento del espacio "Un País" de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, Peña manifestó que "Sergio (Massa), al igual que Cristina, lamentablemente necesita que al Gobierno le vaya mal".

También opinó que Massa "es la persona menos confiable en la política y tribunera que dice lo que quiere la gente oír para llegar al poder".

Sobre el mensaje del cardenal Mario Poli durante el Tedeum del 25 de mayo realizado esta mañana en la catedral porteña, Peña manifestó: "Firmamos cien por ciento lo que dijo Poli porque nosotros no negamos la pobreza y por eso creemos que es una herida muy grande".