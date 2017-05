Cristina dijo que "si es necesario que sea candidata, lo soy"

La ex presidenta Cristina Fernández mantuvo hoy su indefinición sobre si será o no candidata en las próximas elecciones, al advertir que lo será "sólo si es necesario para darle mayor cantidad de votos" al espacio que lidera.

"Sigo diciendo que está claro que después de todo los honores que me confirió el pueblo argentino, no estoy en esto de si voy a ser candidata a diputada o senadora. Sería tonta suponer que estoy atrás de un cargo de senador o diputada, pero hay responsabilidades históricas. Hay que construir la unidad", advirtió.

En ese sentido, manifestó a C5N que "siento la obligación de tratar de unir lo más que se pueda para ponerle límites a este ajuste neoliberal", sintetizó, pero agregó que "si de repente visublizan que hay otro candidato que pueda garantizar el triunfo y ponerle límites a este gobierno, bienvenido sea".

La ex mandataria consideró que este 25 de Mayo "no hay motivo para fiesta patria".

"Era hora de que la máxima jerarquía católica se pronunciara porque no hay nada para festejar. No se puede festejar en un país donde hay despidos todos los días, donde hay hambre, volvió el hambre al país", aseguró Fernández de Kirchner, en diálogo con C5N.

"Cuando Poli habla de la violencia, habla de la situación económica. El cardenal habla de la pobreza, de falta de oportunidades de trabajo, de la inflación galopante, que se están destruyendo puestos de trabajo", dijo y agregó que "el gobierno ha roto el contrato electoral, porque está protagonizando una enorme estafa electoral".

También tuvo dedicatorias por elevación hacia los legisladores del justicialismo.

"Traición es una palabra demasiado fuerte, divisoria de aguas. Diría que no estuvieron a la altura del contrato electoral que firmaron, no conmigo" sino con la sociedad, dijo la ex mandataria a C5N.

Sin nombrarlos, señaló que esos legisladores "tal vez pensaron que era lo mejor (votar las leyes del Gobierno), tal vez ahora se dan cuenta de que no estuvieron muy bien, pero a esta altura no puede haber equivocaciones", advirtió.