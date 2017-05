Por qué se desea más a un ex cuando la relación terminó

Un grupo de investigadores realizó una investigación acerca del comportamiento de la hormona del "amor" una vez que termina la relación sentimental.



Un estudio llevado a cabo y publicado en la revista de comportamientos de hormonas, reveló que la hormona del amor denominada oxitocina, que generalmente se da en los momentos íntimos de dos personas, puede llegar a jugar dos roles diferentes en una relación amorosa.



Una de las teorías es que esta hormona aumenta su efecto al principio de la relación y ayuda a que dos personas se relacionen al comienzo y así lograr la famosa "química".



Otra de las teorías, sugiere que se da cuando una de las dos personas percibe que la otra ya no está tan enamorado o no tiene el mismo nivel de implicancia en la relación como la otra persona.



Para comprobar estas dos hipótesis, los investigadores de la Universidad de ciencia y tecnología y la Universidad de Nueva México, formularon una nueva teoría: que el cerebro revela oxitocina cuando la relación sentimental está en momentos de vulnerabilidad y eso se combina con el compromiso emocional de la pareja.



Se llevaron a cabo dos estudios para comprobar esta hipótesis. En uno de ellos 75 parejas de Estados Unidos fueron entrevistados para proveer ejemplos de saliva antes de completar un escrito, en donde se les pedía analizar a sus parejas y cuales deseaban que fueran sus respuestas, también analizaron cómo estaba cada uno de los sujetos en la relación según las respuestas del cuestionario.



Un segundo estudio, con 148 participantes sin pareja, con procesos similares, tuvo una única diferencia, además de no tener pareja, debían responder en base a sus relaciones en el pasado, es decir, como pensaban que estaban sus ex parejas.



Los resultados, sin embargo, fueron muy parecidos en ambos casos, "siguiendo nuestra intuición, la oxitocina aumenta en individuos que estaban más comprometidos con la relación y la mayoría tenían a sus compañeros con un nivel muy bajo de participación en el vinculo sentimental" afirmaron los investigadores.



La única diferencia entre el resultado de ambos estudios, era como iba cambiando el nivel de esta hormona durante la relación.



"Cuando las personas notan que sus parejas están mostrando menos interés en la relación que ellos, esta hormona se muestra en aumento y como resultado a ella, las personas intentan hacer algo acerca de lo que percibieron", afirmó Andreas Arseth Kristoffersen, psicóloga e investigadora.

Fuente: Infobae