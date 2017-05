La Volpe: "Un jugador como Centurión puede contagiar a otros"

Si algo faltaba para condimentar la delicada situación que atraviesa Ricardo Centurión en Boca eran las palabras de Ricardo La Volpe. El entrenador que viene de dirigir al América de México y que tuvo un paso en falso en Boca arremetió contra el club por no saber guiar al jugador y dijo que él no podría tener a un futbolista con esos problemas.

"Boca debió ponerle límites a Centurión. Hay que explicarle al jugador que el profesionalismo no pasa solo por entrenarse dos horas. Es una falencia del club que no haya trabajado psicológicamente a Centurión porque la chica (su ex novia) dijo que toma. Capaz se lo quiere proteger para salir campeón, y ante la sociedad quedas mal", apuntó La Volpe en Radio Mitre.

Además, contó que vivió una experiencia similar cuando era el entrenador de la selección de México y tomó la decisión de apartar al jugador implicado. "No entendía la disciplina y no lo lleve al mundial. Siempre es mas importante el grupo que la individualidad".

Centurión fue denunciado por violencia de género y amenazas a su ex pareja, Melisa Tozzi. Si bien hasta hace algunas semanas los dirigentes de Boca pretendían comprarle su pase a San Pablo, ahora el panorama cambió: a partir del 30 de junio, cuando finalice su préstamo, dejará de ser futbolista de Boca.

"Yo no puedo tener a un jugador como Centurión porque te puede contagiar a otros", sentenció La Volpe.