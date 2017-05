“La cordillera” críticas y ovación en Cannes

Ayer por la noche se presentó en Cannes La cordillera, protagonizada por Dolores Fonzi, Erica Rivas y la dirección de Santiago Mitre –autor de El estudiante y La patota–.

El elenco recibió dos espectaculares aplausos con la Sala Debussy repleta, uno apenas subieron al escenario y el otro casi dos horas después, al finalizar la proyección.

Según indica Télam, los comentarios del público, en general, y del periodismo internacional, fueron “básicamente positivas” aunque algunos medios, en especial los estadounidenses, se apuraron a criticarla, incluso duramente, como ocurrió con los especializados Variety e Indiewire.

Desde el punto de vista de Variety el film tiene el estilo de “cine estadounidense” y otros aspectos, como la música de Alberto Iglesias y la fotografía de Javier Julia, los dos aportes de España en la coproducción. Por parte de Indiewire, se trata de “una película con medios significativos y nada que decir”.

Variety, incluso, dijo que la trama está planteada como para después armar una miniserie, y la revista Screen International consideró que algunos diálogos del personaje con su hija, que es tratada con hipnosis tras una crisis, “son surrealistas” y que el director “no tiene tiempo para las tramas secundarias” y eso “perjudica a otros personajes”.

Otros comentarios que se escucharon por aquí señalan que el filme argentino bien podría haber integrado la sección oficial competitiva, frente a obras fallidas que si lo hicieron, como Jupiter’s Moon, las estadounidenses The Beguiled y Good Time, The Killing of Sacred Deer, la surcoreana The Day After.

En la nueva película de Santiago Mitre, Ricardo Darín interpreta a Hernán Blanco, un presidente de Argentina que durante una cumbre internacional de mandatarios se descubrirá atrapado entre la política y su vida personal. La filmación, que se extendió durante ocho semanas, recorrió locaciones de Buenos Aires, Bariloche, Santiago de Chile y el centro de esquí Valle Nevado, en el vecino país. Durante las últimas semanas el multipremiado compositor español Alberto Iglesias estuvo trabajando en la partitura del film entre Madrid y Londres, donde se produjo la grabación de la música. En paralelo, en la ciudad de París, se trabajó la corrección de color y en estos días se está realizando la mezcla final de sonido.

La historia, escrita por el propio Mitre y Mariano Llinás, se desarrolla durante una cumbre de presidentes latinoamericanos en Chile, donde se definen las estrategias y alianzas geopolíticas de la región. Hernán Blanco, el presidente argentino, vive un drama político y familiar que le hará enfrentarse a sus propios demonios, y deberá tomar dos decisiones que podrían cambiar el curso de su vida en el orden público y privado: por un lado, una complicada situación emocional con su hija; por otro, la decisión política más importante de su carrera.