De concejal en Neuquén a modelo en Nueva York

Una ex concejal de Neuquén, Valeria Neculqueo, ahora triunfa en Nueva York. Dice que no es mediática, pero destaca lo particular de su nueva carrera: "A la edad en que muchas modelos se jubilan yo estoy empezando".

Dejó el Concejo Deliberante en 2015 pero ahora está en Nueva York, convocada por la agencia internacional Smooth Life Style tras haberse impuesto en un casting en Buenos Aires.

"Fui a un casting con un montón de chicas de 20 años, y de pronto estoy acá. No lo puedo explicar, será el destino", agregó sobre la sesión de fotos que hará para Smooth Magazine, una revista que se vende en Estados Unidos, África y Europa.

"Todo el tiempo se respira moda", destaca sobre Nueva York. También participará de otro casting de la agencia que se hará en Buenos Aires: "Ellos buscan perfiles exóticos y no es necesario ser una 90-60-90. Me encantaría que sea elegida alguna chica de Neuquén.