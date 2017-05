El "toque glam" del look de Juliana Awada en este 25 de Mayo

Juliana Awada siempre luce elegante y viste diseños argentinos. Este 25 de Mayo usó una escarapela diseñada por Celedonio Lohidoy, que ya había usado el año pasado.

Celedonio tiene como clientes a la primera dama Juliana Awada, la reina Máxima Zorreguieta, la firma internacional Kenzo, y algunas de sus piezas llegaron hasta Hollywood, a través de la serie Sex and the City.

Para Celedonio las joyas no llevan oro, ni brillantes porque no son simples ornamentos: "Un anillo con un diamante de un millón de dólares vale por su material y no por su diseño".

De esta manera, el diseñador fundó su reino, de collares, anillos, pulseras, broches, escarapelas y candelabros.

Bajo esa premisa redefinió el concepto de la joya donde el proceso de producción de cada pieza trasciende a la materia prima. "Contar lo que siento algo tan intangible, eso es un don"

Pero además del diseño de autor, sus piezas buscan comunicar un mensaje y para eso la elección de los materiales es fundamental. Cree mucho en las energías de los elementos, porque "una joya es un amuleto, algo que nos protege y nos llega al alma".

Fuente: Infobae