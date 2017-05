De vuelta al ruedo: los ex ministros de Pérez que formaron sus propios espacios en el PJ

Se acercan las elecciones y el justicialismo mendocino sigue en una nebulosa. Lejos de los acuerdos partidarios, cada uno por su lado arma su espacio y se prepara para los comicios de medio término.

En este sentido, en el último tiempo dos ex ministros de la gestión de Francisco Pérez volvieron a resurgir en el ámbito político y buscan afianzar sus espacios: Diego Martínez Palau y Guillermo Elizalde.

El ex ministro de Transporte, Martínez Palau, se alejó del ámbito público tras la derrota electoral que sufrió cuando se presentó como compañero de fórmula de Adolfo Bermejo en 2015. Sin embargo, de a poco, vuelve al ruedo

Apoyado por el ex ministro de Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, Martínez Palau peleará por un lugar en las listas. “Diálogo Peronista” es el espacio con el que aspira a realizar una “renovación”.

“No creo en eso de sacarse fotos con algún referente. Estamos tratando de charlar con todos los sectores, el peronismo tiene que aprovechar para renovar sus cargos”, expresó Martínez Palau. Si bien no lo confirmó, el ex funcionario tiene ganas de ser candidato, aunque afirmó que no es un momento para “protagonismos personales”.

Dentro de “Diálogo Peronista” participa el ex miembro paritario del gobierno, Andrés Cazabán y el ex presidente del Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad, Germán Ejarque.

Por su parte Elizalde, quien fue ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales creó “Construir Puentes”, un espacio que también aspira a recuperar el “diálogo”.

“El peronismo tiene que presentar una lista donde rescate lo mejor que tiene que son los intendentes y con nuevos cuadros”, expresó Elizalde. En su caso adelantó que no será candidato pero remarcó la fuerte presencia de su espacio en el primer y el tercer distrito electoral.

Elizalde, que en algún momento aspiró a la intendencia de Guaymallén, reconoció que “fracasó la lógica del cacique” en los municipios. “Necesitamos liderazgo colectivo y armar equipos de trabajos”, concluyó.