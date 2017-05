Video: un candidato mexicano plagió un spot de Macri

Daniel Zairick, candidato a la alcaldía de Orizaba (Veracruz) por una alianza de los partidos opositores Acción Nacional y de la Revolución Democrática, no solo copio la estética del video sino que también copió el tono y varios fragmentos exactos del mensaje que el mandatario argentino utilizó durante su carrera por la presidencia en 2015.

"Para conocer una persona es importante lo que hace y lo que no está dispuesta a hacer, por eso yo voy a contarles lo que no voy a hacer, no voy a buscar enemigos ni peleas sin sentido...", inician los dos spots.



"Por eso te voy a contar lo que no voy a hacer, no voy a buscar enemigos ni peleas sin sentido, no voy a hablar y hablar, no voy a perseguir a quien piense distinto, no voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien", continúa el spot enumerando las promesas que en caso de Macri han sido usadas luego para exponer el contraste con su gestión.



Tras la difusión de este material en la red, el candidato veracruzano informó a medios locales que había despedido al equipo de campaña que lo asesoró para realizar este spot y advirtió que este hecho no iba a afectar a su campaña.