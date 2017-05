Video: los Rolling Stones lanzan un documental de su gira por Latinoamérica

El documental "Olé olé olé! - A trip across latin America" será lanzado este viernes. Contiene videos de los temas "Out of control" y "Paint in black", grabados en Argentina, y "Honky tonk women" y "Sympathy for de devil", en San Pablo, Brasil, informa la agencia DyN.

Además, contiene las canciones "You got the silver", "Midnight rambler" y "Miss you", del show realizado en Lima, Perú.

El cántico tribunero "Olé olé olé" da título al documental realizado durante el "Olé tour", gira en la cual la banda visitó diez ciudades del continente.

The Rolling Stones inició sus giras por el continente en los 90, visita que repitieron en varias ocasiones en los últimos años con shows en Argentina, México, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Cuba.